Roma Metropolitane verso il fallimento | l’ad non firma la convenzione con il Campidoglio

ilfattoquotidiano

: Giovedì 22 marzo #trasporto pubblico a rischio per scioperi di 24 ore in #Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie… - Roma : Giovedì 22 marzo #trasporto pubblico a rischio per scioperi di 24 ore in #Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie… - TreninoBlu : RT @MejodeNO: @RiprendRoma @TplRoma @AgostinoBianchi @iltrenoromalido @MercurioPsi @TreninoBlu @Franz6081 @danyATAC @romalidoinfo @Periferi… - romalidoinfo : RT @MejodeNO: @RiprendRoma @TplRoma @AgostinoBianchi @iltrenoromalido @MercurioPsi @TreninoBlu @Franz6081 @danyATAC @romalidoinfo @Periferi… -

(Di giovedì 29 marzo 2018)il. La società di proprietà del Comune diche si occupa di appaltare le grandi opere trasportistiche (, corridoi della mobilità, linee tranviarie, impianti a fune, ecc) potrebbe vedere portati i propri libri contabili in tribunale fra la giornata di venerdì e quella di martedì prossimo. La decisione è stata presa dalPasquale Cialdini, che si è rifiutato dire laproposta dall’assessore capitolino alle Partecipate, Alessandro Gennaro, propedeutica a una delibera che avrebbe assegnato alla municipalizzata 19 milioni di euro. Fonti informali delhanno confermato a Ilfattoquotidiano.it che “si stanno predisponendo gli atti per il”. Il numero uno di via Tuscolana, nominato nel dicembre 2016 da Virginia Raggi, in un colloquio informale con i suoi dipendenti per gli auguri pasquali avrebbe ...