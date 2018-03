Roma - Di Francesco : “la prevenzione è vita” : ”La prevenzione è vita”. Parola del tecnico della Roma Eusebio che in un video ‘regalato’ alla Fondazione Fioravante Polito sostiene la campagna per il Passaporto ematico a tutela della salute di sportivi professionisti e non. ”Sono vicino alla fondazione Fioravante Polito e sostengo il Passaporto ematico – sottolinea l’allenatore giallorosso – intitolato ad Andrea Fortunato, Piermario Morosini e ...

Roma - il modulo Schick : Di Francesco schiera un solo attaccante centrale : 'Mi piace giocare in un attacco a due, si adatta alle mie qualità. Ho segnato con la Repubblica Ceca un gol , con la Cina nella China Cup, ndr, che mi aiuta, ma non voglio esagerare e sopravvalutarlo, ...

Di Francesco : “per la Roma momento delicato e decisivo” : “Da qui ai prossimi 21 giorni ci aspettano 7 gare fondamentali, a partire da quella di Bologna e poi ci sarà la Champions. Credo che sia un momento davvero delicato e decisivo, dovremo dimostrare più che mai tutto sul campo, ma siamo pronti”. Lo ha detto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, oggi a Coverciano (Firenze), parlando con i giornalisti a margine della cerimonia per la consegna della Panchina d’oro per la ...

Roma - Di Francesco sta con i tifosi 'Barca Daje - ce la famo' : Roma - 'Catenaccio e contropiede' non è mai stato il suo credo. E non lo diventerà nemmeno in occasione della doppia sfida contro il Barcellona. ' Giocare al Camp Nou come fece Mourinho nel 2010? Non ...

Roma - Alisson/ Monchi e Di Francesco lo blindano - ma gli occhi del calciomercato sono su di lui : Roma, Alisson: il portiere continua ad essere involontariamente al centro del calciomercato anche se Eusebio Di Francesco e Monchi lo blindano. Intanto incombe la sfida contro il Barcellona.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:08:00 GMT)

Roma - Di Francesco : 'Nessun rimpianto - Juve e Napoli più forti. Il Barcellona? Non farò come Mou' : In ogni caso non dobbiamo fermare solo Messi, che ritengo sia il giocatore più forte del mondo, ma tutto il Barcellona. Questa è la cosa più importante. Non esiste una marcatura dal mio punto di ...

Roma - Di Francesco : "Io ho votato Gasperini. Allegri? Bravo nella comunicazione" : Loro hanno il più forte al mondo, non può esserci una marcatura a uomo, ma una particolare attenzione sì". senza paura - Il popolo Romanista vuole l'impresa: "Lo slogan principale dei tifosi è 'daje, ...

Roma - Di Francesco : 'Panchina d'Oro? Ho votato Gasperini. Napoli e Juve più forti di noi - Gattuso...' : Come si ferma Messi? 'Penso a fermare tutta la squadra, composta dai giocatori più forti del mondo. Non ho previsto una marcatura speciale per lui, sicuramente studierò delle contromisure'. Cosa ...

Roma - Monchi : 'Alisson sicurezza - Di Francesco mi ricorda Emery' : In un'intervista sul Mundo Deportivo - quotidiano spagnolo - Monchi ha parlato così del mondo-Roma. "Alisson è la nostra sicurezza" L'anno scorso era una riserva, quest'anno è impossibile farne a ...

Roma. San Pietro : Papa Francesco benedice le palme : Roma – Papa: messa a San Pietro, in piazza benedice palme Papa Francesco è arrivato a piazza san Pietro per la messa della Domenica delle... L'articolo Roma. San Pietro: Papa Francesco benedice le palme proviene da Roma Daily News.

Anm - eletto il nuovo presidente : è il pm Romano Francesco Minisci : Il pm di Roma Francesco Minisci, esponente di Unicost e già segretario ai tempi della giunta presieduta da Piercamillo Davigo, è il nuovo presidente dell'Associazione nazionale magistrati. Lo ha ...

TOTTI COME SAN FRANCESCO/ Dopo Leo Messi tocca al Capitano : Roma Barcellona è già qui : TOTTI COME San FRANCESCO: Murales a Roma dello street artist Tvboy in Vicolo Savelli. Un'opera col pensiero alla prossima sfida in Champions League dei giallorossi contro il Barcellona(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 22:10:00 GMT)

Antonio Albanese a Tv2000 presenta ContRomano : “Sui migranti la penso come Papa Francesco” : presentando ‘Contromano’ il film che racconta la storia di una donna milanese che riportando un immigrato in africa cambia idea e converte il suo cuore, l’attore Antonio Albanese racconta a ‘Effetto Notte’: “Di alcuni passi del Papa condivido non ‘quasi tutto’, ma tutto. Addirittura in alcuni dei suoi discorsi sembra di sentire il soggetto di questo film, soprattutto quando parla di accoglienza e di abbandonare la diffidenza. Noi italiani ...

Roma - Totti diventa San Francesco : in centro spunta il murale di Tvboy : Dopo il murale che raffigura il bacio tra Salvini e Di Maio e quello con Giorgia Meloni che tiene in braccio un bimbo africano, nel centro di Roma , a Vicolo Savelli, spunta anche un murale dedicato a ...