Rocco Pietrantonio ammette di aver fatto il trapianto di capelli

gossipetv

: Lory Del Santo a Pomeriggio Cinque: Non ho tradito Rocco Pietrantonio con Giovanni Conversano - #Santo #Pomeriggio… - zazoomnews : Lory Del Santo a Pomeriggio Cinque: Non ho tradito Rocco Pietrantonio con Giovanni Conversano - #Santo #Pomeriggio… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Gossip che pullula con Rocco Pietrantonio nella #cabinarossa di #Pomeriggio5! - zazoomnews : Lory Del Santo a Pomeriggio Cinque: Non ho tradito Rocco Pietrantonio con Giovanni Conversano - #Santo #Pomeriggio… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) L’ex fidanzato di Lory Del Santo,, si èildi: come funziona e quanto ha speso Dopo le insinuazioni dell’ex fidanzata Lory Del Santo,(35 anni) ha ammesso di essersi sottoposto aldi. La calvizie è stato per, come per tutti gli uomini, un grande … L'articolodiildiproviene da Gossip e Tv.