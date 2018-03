Rivoluzione streaming | dall’1 aprile calcio e serie tv visibili anche all’estero

Rivoluzione Youtube : potrete effettuare streaming direttamente dall’App camera : Secondo quanto riportato dal blog ufficiale di Youtube, presto gli utenti saranno in grado di trasmettere in streaming direttamente dall’app Fotocamera del loro smartphone.Youtube ha da poco annunciato, tramite il proprio canale diretto e ufficiale, che molto presto gli utenti potranno trasmettere in streaming (quindi dal vivo) direttamente dall’applicazione della fotocamera dello smartphone.Questo semplificherà di molto ...

L'ultimo lupo - Rai 3/ Il film sulla Rivoluzione culturale cinese - info streaming (oggi - 12 marzo 2018) : L'ultimo lupo, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Shaofeng Feng e Shawn Dou, alla regia Jean-Jacques Annaud. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:04:00 GMT)

Recensione GeForce Now - la Rivoluzione dei giochi in streaming anche per Mac - : ... una frase che va presa nella sua forma più sincera, è giocabile da qualsiasi computer, o quasi: sostanzialmente basta un Mac o un PC Windows in grado di avviare l'App ed eseguire lo streaming, ...

Sky in streaming Gratis legalmente? Pronta la Rivoluzione : A breve sarà possibile vedere SKY in streaming Gratis ed in modo legale. Pronta la rivoluzione della TV di Murdoch IPTV Sky Gratis? Sarà realtà tra qualche mese Il 2018 per SKY è l’anno della svolta totale. Infatti dopo qualche anno buio ora è fuori dal tunnel e per la prossima stagione, 2018-2019, sono in […]

Rivoluzione Sky - addio alle paraboliche : tutto streaming online - ma l’Italia rischia di rimanere al ‘buio’ : Rivoluzione SKY – La Rivoluzione che ha in mente di attuare Sky potrebbe portare diversi disagi agli utenti. Secondo quanto riportato dalla ‘Bbc’, infatti, l’intenzione della tv di Murdoch è quella di abolire del tutto l’uso delle antenne paraboliche, trasmettendo i programmi online (sarà comunque sempre necessario essere in possesso di un decoder) in streaming. L’Italia è stato scelto come primo paese per ...