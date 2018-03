RISULTATI SERIE C Classifica aggiornata | diretta gol live score Il big match al Picchi

RISULTATI SERIE B/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (33^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite nella 33^ giornata della cadetteria. Occhio all'Empoli di Andreazzoli sempre più in fuga.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 07:04:00 GMT)

RISULTATI SERIE C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score girone A (33^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per il girone A. Siamo arrivati alla 33^ giornata, in testa il Livorno precede il Siena(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 05:51:00 GMT)

RISULTATI SERIE D/ Classifiche aggiornate e live score. Gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate e live score dei nove Gironi della quarta Serie italiana. Attenzione al Rimini, sempre in fuga verso la promozione.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 05:13:00 GMT)

Pallanuoto - Serie A1 2018 : RISULTATI e classifica dopo la 20ma giornata. Turno interlocutorio - tutto secondo pronostico : Il 20° Turno della Serie A1 di Pallanuoto non ha offerto particolari sorprese: tutti i risultati hanno rispettato i pronostici della vigilia. Andiamo a scoprire cosa ci hanno riservato i sette incontri di giornata e come si è andata a modificare la classifica: l’unica a soffrire oltremodo è stata Brescia, che soltanto nell’ultimo quarto ha avuto la meglio sul Bogliasco per 8-10. Ordinaria amministrazione per la Pro Recco, che batte ...

Serie B Old Wild West - RISULTATI 27giornata : Serie B OLD Wild West GIRONE A 27giornata Coelsanus Robur et Fides Varese-Montecatiniterme Basketball 77-65 Paffoni Omegna-Gessi Valsesia Borgosesia 64-62 Use Basket Computer Gross Empoli-Solbat ...

RISULTATI SERIE B/ Classifica aggiornata : il Cesena frena la corsa del Perugia : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite per la 32^ giornata. L'Empoli vola a +5 sul Frosinone bloccato, poker del Palermo e derby al Venezia(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 22:12:00 GMT)

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate : diretta gol live score. Sernicola porta al successo il Matera : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi B e C. Ci avviciniamo alla conclusione della stagione regolare, si torna in campo dopo il turno infrasettimanale(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 20:18:00 GMT)

RISULTATI SERIE C Girone C - il Catania mette pressione al Lecce : che blitz del Catanzaro [FOTO] : 1/22 LaPresse ...

RISULTATI SERIE B - 32^ giornata : Palermo - il sogno promozione è quasi CoronaDo - si ferma il Frosinone - show Empoli [FOTO] : 1/45 LaPresse ...

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate : diretta gol live score. Catania a valanga! Gironi B - C : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei Gironi B e C. Ci avviciniamo alla conclusione della stagione regolare, si torna in campo dopo il turno infrasettimanale(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 16:24:00 GMT)

