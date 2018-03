Rimini | segregata per otto anni | il padre della vittima avverte dal Marocco i carabinieri

Rimini - 35enne segregata in casa per otto anni dal marito : la spiava con una telecamera : Arriva da Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, la storia di una 35enne di origine marocchina fatta di maltrattamenti e vessazioni, subite nel corso degli ultimi 8 anni dal marito, che la teneva segregata in casa e la spiava grazie ad un sistema di telecamere a circuito chiuso. Denunciato, è indagato a piede libero e non potrà avvicinarsi a lei e ai loro figli.Continua a leggere