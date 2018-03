Rilasciato iOS 11 3 | ma solo per ultimi iPad | la situazione degli iPhone

optimaitalia

(Di giovedì 29 marzo 2018) iOS 11.3 non è affatto una versione OS fantasma: come riportato da 'PhoneArena.com', la release è stata già rilasciata, peccato al momentoper glida 9.7 pollici di fresca presentazione, gligioielli di Cupertino annunciati lo scorso 27 marzo a margine del keynote 'Let's Take a Field Trip' tenutosi a Chicago.I primi ordini arriveranno localmente non prima della fine di questa settimana, pronti alla ricezione di iOS 11.3 fin dalla prima accensione (accedendo al menù 'Impostazioni > Generali > Aggiornamento software', ed attendendo la notifica OTA).Si tratta di un aggiornamento piuttosto importante, di sicuro il rilascio più atteso da che ebbe inizio la distribuzione di iOS 11. iOS 11.3 difatti andrà ad aggiungere una serie di opzioni interessanti, correndo il bug che mette Siri nelle condizioni di leggere a voce alta le notifiche private, come anche le ...