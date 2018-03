Riflettori puntati su TIM. Oggi pomeriggio riunisce il CdA : Riflettori nuovamente puntati su TIM . Oggi pomeriggio la compagnia di telecomunicazioni riunirà il Consiglio di Amministrazione . Un incontro non in agenda, del quale non si conosce l'ordine del ...

“Vedete differenze?”. Com’è Barbara D’Urso senza la ‘magia’ delle luci sul viso. In tv la regina degli ascolti Mediaset ‘s’illumina d’immenso’. Fuori dal suo studio - invece - senza Riflettori puntati… : Ce ne eravamo accorti da soli, ma anche a Striscia la notizia ‘il caso’ non è di certo sfuggito: Barbara D’Urso sembra avvolta in un fascio di luce speciale quando è in televisione. Innaturale quasi, tanto sono forti i riflettori dello studio puntati su di lei. Un ‘fenomeno misterioso’, dicevano anche di recente al tg satirico di Antonio Ricci, che si verificherebbe anche nello studio di Mattino 5, non solo ...