Rifiuti | albergatori Licata | stop emergenza | la città è al collasso 2

meteoweb.eu

: Licata sommersa dai rifiuti, manifestazione di esercenti ed albergatori - MondoPalermo : Licata sommersa dai rifiuti, manifestazione di esercenti ed albergatori - medicojunghiano : RT @ahnoneroma: Rifiuti ed emergenze sanitarie, cittadini e albergatori in piazza -

(Di giovedì 29 marzo 2018) (AdnKronos) – “Dopo essermi confrontata con gli uffici competenti – ha dichiarato la Brandara nel corso della riunione ai cittadini – posso dire che la legge non permette la realizzazione di aree di stoccaggio temporanee a meno che a gestirle non siano società autorizzate, e per un periodo non superiore a 48 ore. I costi sono proibitivi e graverebbero, ancora una volta, sulle spalle dei cittadini”. Slitterà anche l’avvio del servizio di raccolta differenziata nelle utenze non domestiche, il cui avvio era annunciato per il 31 marzo. Per far partire il servizio l’amministrazione comunale anticiperà somme per 470 mila euro.Le richieste delle organizzazioni sindacali si è quindi spostata sul ritiro deiingombranti, sospeso ormai da mesi, e sulle opere di discerbatura delle strade cittadine. “Per entrambi i casi, il commissario ha ...