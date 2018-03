Rifiuta l' aumento della tassa maxi multa a Henraux

Canada - medici Rifiutano l'aumento dello stipendio : ecco perchè Video : Un’incredibile protesta si è verificata nelle ultime ore in Canada [Video], dove alcuni medici hanno iniziato a protestare non perché i loro salari fossero troppo bassi, ma affinché non gli venissero aumentati gli stipendi gia' molto alti a loro detta. In realta' tale rifiuto avrebbe un secondo fine, cioè far aumentare il salario a quei dipendenti che lavorano anch’essi nel campo della salute ma che non sono retribuiti nella stessa maniera dei ...