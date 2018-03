Riceve in ritardo il cellulare comprato online e decide di accoltellare il fattorino

huffingtonpost

(Di giovedì 29 marzo 2018) Unindiano, "colpevole" di aver consegnato inun telefono, è stato accoltellato da un'avvocatessa e dal fratello di questa che hanno anche tentato di strangolarlo, e si trova ora ricoverato in fin di vita in un ospedale di New Delhi.L'agghiacciante storia è raccontata oggi in prima pagina dal quotidiano The Hindu, il quale precisa che il ragazzo, 28 anni e di nome Keshav, avrebbe consegnato ilcon un paio di giorni diperché, ha dichiarato alla polizia dal suo letto di ospedale, "ero nuovo della zona e non riuscivo a trovare l'indirizzo".Fatto sta che dopo aver finalmente raggiunto la destinataria dell'acquisto, l'avvocatessa Kamal Deep, ilè stato affrontato da questa il 21 marzo scorso con un coltello da cucina e colpito almeno 20 volte, con la complicità del fratello della ...