Ricetta pastiera napoletana | festeggia Pasqua con dolcezza e tradizione

Pasqua : storia - tradizione e Ricetta della pastiera secondo il bar “Gambrinus” - il più amato di Napoli : La pastiera è il dolce tipico della tradizione Pasqua le, dal gusto eccelso, richiestissimo, secondo solo alla sfogliatella. E’ apprezzata in tutto il mondo, ormai la spediamo in tutta Italia e oltre. Soprattutto a Napoli , la pastiera è diventato un dolce che si fa tutto l’anno, viste le numerose richieste. Un noto bar affacciato su piazza del Plebiscito, il Gambrinus, è famosissimo per la sua pasticceria, dove si può apprezzare una ...

Come si fa la vera pastiera (secondo la Ricetta del bar Gambrinus) : Non c’è bar Come il Gambrinus, con ingresso in via Chiaia ma affacciato su piazza del Plebiscito, il bar frequentato da Oscar Wilde e da d’Annunzio, il caffè intellettuale, chiuso prima della guerra Come luogo di antifascismo, poi riaperto, e riportato ai suoi fasti da Michele Sergio e dalla sua famiglia nel 1973. Non c’è posto uguale per godersi Napoli, con un espresso e sfogliatella e vista sulla piazza delle piazze. Non ...