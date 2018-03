Riccardo Pozzoli | ex di Chiara Ferragni | Mamma non ha ancora capito che lavoro

huffingtonpost

(Di giovedì 29 marzo 2018) Da quando nel 2009 fondò The Blonde Salad insieme all'allora fidanzataha fatto molta strada: oggi, a soli 31 anni, è uno dei più giovani imprenditori italiani di successo. In occasione dell'uscita del suo primo libro (Non è unper vecchi, DeAgostini),si è confessato a Vanity Fair.L'imprenditore inizia parlando dell'adolescenza, passata sui banchi del liceo scientifico, e poi dell'università e della sua laurea in Finanza.In Bocconi, anche se non è stata la mia esperienza, tutti si lamentano che nessuno passa gli appunti. Io però credo che un ambiente competitivo sia un bene, ti forma per il dopo.Un ragazzo con la vocazione per la leadership a cui piace "pensare fuori dagli schemi", che però confessa di farefatica a spiegare a parenti e amici della sua natia Varese ...