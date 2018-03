Riccardo Giacomini a The Voice 2018 conquista J-Ax col “rap sociosatirico” video

optimaitalia

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il rap dia Theè andato a colpo sicuro con J-Ax: all'anagrafe, il giovane cantautore sardo ha puntato direttamente a colpire l'ex Articolo 31 con le sue rime."Il mio è un rap di genere sociosatirico. Inizialmente mi sono fatto notare con il free-style, sfidavo quelli più grandi, ho avuto modo anche di collaborare con J-Ax" ha ricordato nella sua presentazione, come poi avrebbe confermato lo stesso Aleotti una volta ricordatosi di lui in studio.Sul palco delle Blind Audition di The, nella seconda puntata del 29 marzo, Ricky ha portato una sua versione di Can't Hold Us Macklemore & Ryan Lewis, sulla quale ha scritto i suoi versi.Nessuno dei giudici si è girato subito, lasciando ovviamente campo libero a J-Ax, visto che le rime di Ricky sembravano voler richiamare proprio l'attenzione del rapper di Newtopia. In ...