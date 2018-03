Reversible | cambiare pur rimanendo se stessi

vanityfair

(Di giovedì 29 marzo 2018) Le lancette dell’orologio che scorrono sempre più veloci, un’agenda che si infittisce di impegni, le giornate che volano tra un appuntamento e l’altro. Eppure, nonostante il tempo che si fa sempre più ridotto, le donne non rinunciano a sperimentare e giocare con il proprio guardaroba. Che sia la mattina prima di andare al lavoro, la sera per un’uscita in compagnia o nel weekend per una gita fuori porta, il momento della scelta dell’outfit rimane una priorità, e soprattutto rappresenta un vero divertimento. Un divertimento nel creare abbinamenti sempre nuovi per dar vita a risultati finali diversi., stravolgere, capovolgere, trasformare. Sono queste le parole chiave di Woolrich e della sua nuova collezione. I capi chiave sono un parka e un bomber, entrambi con un’unica anima, ma dalle diverse facce. Basta capovolgerli scegliendo lunghezza e forma per passare da un ...