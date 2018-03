Renzi | staremo all' opposizione | ci farà bene

Matteo Renzi : «Io lascio. No a inciuci - staremo all’opposizione» : Matteo Renzi tornerà «in strada». Si dimetterà dopo aver seguito gli incontri per la formazione del nuovo Governo. Poi, tornerà a fare il Senatore del Partito Democratico, restando all’opposizione. Il segretario del partito crollato al 19% lo annuncia alle 18 e 34 di lunedì sera, nella sala stampa della sede del Pd. Cravatta nera, un solo foglio A4 aperto davanti al tavolo, si toglie tre sassolini dalla scarpa, sottolinea tre no, ammette ...