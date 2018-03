Renzi | prima erano inciuci ora accordi

Accordo tra Renzi e Martina - il Partito Democratico supera la prima prova : Ore 15, Palazzo Giustiniani. Nel suo nuovo ufficio da "senatore semplice" Matteo Renzi accoglie il reggente del Partito Maurizio Martina e il presidente del Partito Matteo Orfini. C'è anche Lorenzo Guerini...

Camere - la prima volta dei due Matteo : Salvini e Renzi debuttano in Senato tra saluti e pacche sulle spalle : Matteo Renzi e Matteo Salvini hanno dato il loro primo voto da neo Senatori. I leader del Pd e della Lega hanno votato e poi lasciato l’aula salutando i colleghi. Particolarmente freddo, in particolare, è apparso quello tra Matteo Salvini e Paolo Romani L'articolo Camere, la prima volta dei due Matteo: Salvini e Renzi debuttano in Senato tra saluti e pacche sulle spalle proviene da Il Fatto Quotidiano.

Camere - la fuga di Renzi dopo la prima votazione : “Stallo su Romani? Non so niente…” : dopo la prima votazione per la presidenza del Senato, terminata con una fumata nera, l’ex premier Matteo Renzi è uscito da Palazzo Giustiniani senza commentare con i cronisti: “C’è lo stallo su Romani? Non so niente…” L'articolo Camere, la fuga di Renzi dopo la prima votazione: “Stallo su Romani? Non so niente…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Renzi alla 'prima' tra i banchi del Senato - siede vicino alla Bellanova : Agenzia Vista, Roma, 23 marzo 2018 Renzi alla 'prima' tra i banchi del Senato, siede vicino alla Bellanova Matteo Renzi alla prima seduta da Senatore. L'ex-leader del PD, dimessosi da segretario dopo ...

Renzi : noi ago della bilancia Accuse a Gentiloni e Franceschini L'anteprima sul Messaggero Digital : Nei suoi colloqui di queste ore Matteo Renzi l?ha messa giù dura: «Io l?ho capita tardi, ma Franceschini & co. sono partiti all?attacco troppo presto. Così...

DIREZIONE PD - MARTINA È IL DOPO-Renzi/ Diretta - video : “no Congresso e Primarie subito”. Sfida a M5s e Lega : DIREZIONE Pd, video e Diretta senza Matteo Renzi e verso l'Assemblea Nazionale. "Mai con Lega e M5s, non mollo". MARTINA, "guiderò partito con collegialità". Ok voto al documento finale(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:15:00 GMT)

Direzione Pd - già archiviato il “no ai caminetti” di Renzi. Adesso le primarie non le vuole più nessuno : Le primarie del Partito democratico? Rottamate. A una settimana di distanza dalle parole di Matteo Renzi nella conferenza stampa post-elettorale, contro i “caminetti” e contro l’ipotesi di scegliere un reggente del partito, tutte le aree del Pd, dai renziani stessi alle diverse minoranze dem, allontanano l’ipotesi di primarie per la nuova segreteria. “Serve un segretario eletto dalle primarie. Lo dico con grande ...

Direzione Pd - già archiviato il “no ai caminetti” di Renzi. E adesso le primarie non le vuole più nessuno : Le primarie del Partito democratico? Rottamate. A una settimana di distanza dalle parole di Matteo Renzi nella conferenza stampa post-elettorale, contro i “caminetti” e contro l’ipotesi di scegliere un reggente del partito, tutte le aree del Pd, dai renziani stessi alle diverse minoranze dem, allontanano l’ipotesi di primarie per la nuova segreteria. “Serve un segretario eletto dalle primarie. Lo dico con grande ...

Pd - Renzi 'Mi dimetto ma non mollo. Il futuro prima o poi torna' : Abbiamo perso una battaglia, caro Paolo, ma non abbiamo perso la voglia di lottare per un mondo più giusto. Lo faremo insieme, con il nostro sorriso e con la nostra libertà. Io non mollo, ma ...

Matteo Renzi al Corriere : 'Ho visto piaggeria e viltà. La rivincità verrà prima del previsto' : Nel giorno della Direzione Pd, in un'intervista al Corriere della Sera , Matteo Renzi mette in chiaro alcuni punti fermi. Primo, le sue dimissioni "non sono un fake", il suo ciclo alla guida del ...

Matteo Renzi al Corriere : "Ho visto piaggeria e viltà. La rivincità verrà prima del previsto" : Nel giorno della Direzione Pd, in un'intervista al Corriere della Sera, Matteo Renzi mette in chiaro alcuni punti fermi. Primo, le sue dimissioni "non sono un fake", il suo ciclo alla guida del partito "si è chiuso" dopo 4 anni "difficili, ma belli". Secondo, resterà nel Partito Democratico, non ne fonderà uno tutto suo come ha fatto Emmanuel Macron in Francia, perché "di partiti in Italia ce ne sono anche troppi. Io ...

Pd - la resa dei conti. Prima mossa? Delrio segretario (preferito da Renzi). In ballo la linea opposizione-sostegno a un governo : Il percorso di dolore è ancora lungo. L’elaborazione del lutto non è nemmeno ancora cominciata: si intrecciano nomi, numeri, dichiarazioni, politichese. Un frappè di cifre e lettere che non può fare da terapia, se non in un tempo non prevedibile: il Pd è tramortito e oggi, al Nazareno, cercherà di capire da dove cominciare, quale sia la strada. In direzione il presidente Matteo Orfini leggerà la lettera di dimissioni del segretario Matteo ...

Lontano ma in controllo. Orfini anticipa la linea : nuovo segretario Pd in Assemblea - dove i Renziani hanno una maggioranza schiacciante. Si allontanano le primarie : Mantenere saldo il controllo sul Partito democratico, per evitare, a qualunque costo, cedimenti alle tentazioni "governiste". Matteo Renzi si è dimesso dalla guida del Pd, assieme al gruppo dirigente a lui fedele. Ma è determinato a difendere il suo ruolo, vestendo i panni di "garante dell'instabilità", già a partire dalla Direzione di lunedì alla quale pur non dovrebbe partecipare. L'imperativo è ...

Primarie Pd - Renzi non ci sarà. Pronti Calenda e Zingaretti - Vvox : Emblematico a tal proposito è l'attacco di Luca Lotti , ministro dello sport, ai dissidenti che chiedono la testa di Renzi , in particolare Orlando ed Emiliano, e che a suo dire sono risultati ...