Renzi | L' opposizione ci farà bene

Renzi : 'Stiamo all'opposizione - ci farà bene' : "La situazione politica è chiara: il Pd starà all'opposizione. E stando all'opposizione potrà dare un aiuto al Paese portando un clima di civiltà e rispetto del Governo che nei nostri confronti purtroppo non c'è ...

Irrilevanza Pd : Renzi contento che la sua linea di opposizione abbia prevalso - ma nel partito ormai ce ne sono almeno due... : "Tocca a loro: hashtag #toccaaloro". sono le 11, a Palazzo Madama l'aula ha appena cominciato a votare sul nuovo presidente. L'esito è scontato dopo l'accordo notturno tra centrodestra e cinquestelle: Elisabetta Alberti Casellati. Matteo Renzi si affaccia alla buvette per fare colazione con Francesco Bonifazi, Tommaso Cerno e altri fedelissimi. Per ogni domanda, tre parole di risposta, sempre le stesse: "Tocca a loro". Alla fine della ...

Pd : dem a opposizione - Renzi incassa ‘sua’ linea ma sui caminetti è tensione (2) : (AdnKronos) – Per i capigruppo, l’appuntamento è martedì. I Renziani fanno sapere che la cosa è praticamente chiusa: “I capigruppo sono Guerini alla Camera e Marcucci al Senato”. Gli equilibri, si specifica, saranno garantiti e quindi è possibile che una vicepresidenza delle Camere vada alla minoranza di Orlando e Cuperlo, che conta meno di 20 parlamentari tra i due rami del Parlamento. A palazzo Madama potrebbe essere ...

Pd : dem a opposizione - Renzi incassa ‘sua’ linea ma sui caminetti è tensione : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – La nuova condizione del Pd, almeno in questo primissimo avvio di legislatura, diventa plastica in Transatlantico. La folla davanti alla porta dell’emiciclo in cui escono i deputati del centrodestra e 5 Stelle. Larghi spazi vuoti di fronte a quella da cui escono i dem. Il Pd è all’opposizione. Almeno in questa fase di elezione delle cariche istituzionali. Nessun accordo. Come voleva Matteo Renzi. ...

