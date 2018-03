Renzi | chi gridava a inciucio ora lavora a nuovo pentapartito

Renzi ribadisce : Pd all'opposizione - la chiarezza ci farà bene : Noi stiamo con la scienza, non con chi lotta contro i vaccini. Noi siamo per il lavoro, non per l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza. Noi siamo per abbassare le tasse a chi ha bisogno, non ...

Renzi ribadisce : Pd all'opposizione - la chiarezza ci farà bene : Roma, 29 mar. , askanews, 'La situazione politica è chiara: il Pd starà all'opposizione. E stando all'opposizione potrà dare un aiuto al Paese portando un clima di civiltà e rispetto del Governo che nei nostri confronti purtroppo non c'è ...

Muro Renziano contro Franceschini. Orfini : "Chi pensa che dobbiamo fare una maggioranza con M5s lo dica. Io dico no" : Quando nell'assemblea dei deputati Pd stamattina Dario Franceschini ha preso la parola per chiedere di "riunire i gruppi di Camera e Senato prima delle consultazioni al Colle e discutere", in molti sono rimasti a bocca aperta. Anche nella minoranza non si aspettavano fosse questa l'occasione per dar fuoco alle polveri interne. E così Franceschini accende il dibattito nel partito uscito sconfitto dalle elezioni del 4 marzo. I renziani ...

Salvini sfida Di Maio : «No a un governo di un anno - non mi vedo in un esecutivo con Renzi e Boschi» : Dalle telefonate al dialogo a distanza. Poi il gelo. E lo scontro. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sempre loro, si sfidano sulla premiership: si contano i numeri, si gioca con la tattica sullo sfondo ...

[Il retroscena] Martina stoppa Renzi : "Comando io…". E chiede "collegialità" sulle nomine : Ed è la conferma, anche, della linea politica - no governi con i 5 Stelle nè con la destra sovranista e lepenista - dell'ex segretario Matteo Renzi e della base del partito. Ma aver discusso sui ...

Da deputato nel PLI a Renziano doc : ecco chi è il nuovo capogruppo PD al Senato Video : Ieri martedì 27 marzo i vari partiti hanno dovuto ufficializzare i nomi dei vari capigruppo parlamentari alla Camera e al Senato per questa nuova Legislatura [Video]. Vi era in particolare una certa attesa su quali sarebbero stati i nomi scelti dal #Pd, visto che nei giorni passati vi erano state una serie di opzioni tra loro diverse sul tappeto: ma alla fine le due assemblee degli eletti dem nei due rami del Parlamento hanno scelto per ...

Pd a rischio spaccatura sui capigruppo. Collegialità? I Renziani vogliono Guerini e Marcucci (oppure Delrio e Nannicini) : Collegialità, condivisione, gestione collettiva, anche discontinuità dicono. Ma la composizione delle liste dei candidati scavalca a piè pari i risultati disastrosi delle elezioni e il Pd si prepara a votare come capigruppo in Parlamento figure di indubbia fede, renziana naturalmente. A poche ore dalle assemblee dei parlamentari di Camera e Senato i candidati in prima fila sono Lorenzo Guerini e Andrea Marcucci: il primo da anni è il principale ...

La Cdp Renziana chiude tra luci e ombre : Domani pomeriggio, nella nuova sede milanese di via della Moscova, i vertici di Cassa Depositi e Prestiti presenteranno i risultati finanziari 2017 e l'andamento del piano industriale. Una sorta di ...

Renzi resta fuori dai giochi Il Pd incassa vice presidenze : 'Nel voto abbiamo tenuto, buon segno per le successive partite', dice un esponente Renziano del Pd. Sancito l'accordo M5s-Centrodestra e sventato il timore dell'ex segretario che dalle sue file ...

Renzi tiene il Pd lontano dal M5S ma teme trucchi della minoranza : «Salvini si è mosso con coraggio, anche se aveva in tasca due carte vincenti, win win: o faceva l’accordo con Di Maio scaricando Berlusconi, o lo faceva ingoiare a Silvio». All’altro Matteo, Renzi, riconosce la stoffa da leader, anche se non riesce a dargli il tributo di persona, perché alla buvette del Senato c’è una muta di giornalisti scatenati....

Pd - Renzi : "tornano a decidere i caminetti"/ Martina replica : "si chiama collegialità" - poi la rettifica : Pd, Renzi su M5s e centrodestra: “Governo tocca a loro”. Martina: “Presidenti Camere? Legislatura parte male”. Guerini all'attacco: “Salvini e Di Maio? Berlusconi ruota di scorta”(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 20:17:00 GMT)

LIVE Pagelle Italia-Argentina in DIRETTA 0-0 : Insigne sprecone - Chiesa ha carisma da vendere - Bonucci e FloRenzi impeccabili : Buon divertimento con OA Sport! FORMAZIONI PROGRAMMA, ORARI E TV CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA ITALIA Buffon 6,5 Non corre grossi ...

Matteo Renzi - esordio al Senato/ Il saluto con Bossi : “ora starò zitto - chiedete a Martina non a me” : Matteo Renzi, debuttante all'esordio al Senato: "ora sto zitto per 2 anni, che volete da me?". Tra selfie e battute, l'ex segretario Pd "trama" con Berlusconi e saluta Umberto Bossi(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Renzi alla 'prima' tra i banchi del Senato - siede vicino alla Bellanova : Agenzia Vista, Roma, 23 marzo 2018 Renzi alla 'prima' tra i banchi del Senato, siede vicino alla Bellanova Matteo Renzi alla prima seduta da Senatore. L'ex-leader del PD, dimessosi da segretario dopo ...