REI 2018 le ultime novità dall' INPS

F1 - GP BahREIn 2018 : stessa scelta di gomme per Ferrari - Mercedes e Red Bull. Solo Valtteri Bottas fa eccezione : Medie, Soft e SuperSoft: sono queste le tipologie di mescole che i team del Mondiale 2018 di Formula Uno avranno a disposizione nel secondo appuntamento iridato (6-8 aprile) a Sakhir (Bahrain). Nel GP in notturna, nel deserto, le scuderie dovranno fare i conti, verosimilmente, con le alte temperature e, in questo senso, lo sfruttamento degli pneumatici sarà determinante per massimizzare la prestazione in qualifica ed in gara. Anche per questo ...

F1 - GP BahREIn 2018 : quando si corre la prossima gara? Programma - orari e tv : Dal 6 all’8 aprile 2° appuntamento del Mondiale di F1 2018. A Sakhir (Bahrein), sotto le luci artificiali, nuovo capitolo della sfida Ferrari-Mercedes in questo Mondiale 2018. Un GP di grande fascino che metterà a dura prova le Pirelli, per le temperature, ed anche i motori, per i lunghi rettilinei presenti. Un tracciato “stop&go” in cui la macchina con maggiore trazione meccanica e potenza avrà un vantaggio. Di seguito la ...

Sanremo Young 2018/ Vince Elena Manuele - Raffaele secondo. Eliminato Leonardo De AndREIs (Diretta finalissima) : Sanremo Young, la finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi Vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:52:00 GMT)

Sanremo Young 2018 - Finalissima / Eliminato Leonardo De AndREIs - Elena vs Raffaele chi vincerà? : Sanremo Young, la Finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:25:00 GMT)

SANREMO YOUNG 2018 - FINALISSIMA / Diretta : Leonardo De AndREIs - duetto coi The Kolors : SANREMO YOUNG, la FINALISSIMA oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 22:01:00 GMT)

Sanremo young 2018 - finalissima / Diretta : Leonardo De AndREIs insidia Luna Farina? : Sanremo young, la finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:12:00 GMT)

Diretta/ Indian Wells 2018 Del Potro KohlschREIber streaming video e tv : il record del tedesco (tennis) : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, si giocano i quarti di finale maschili nel torneo di tennis in California. In campo Juan Martin Del Potro e Milos Raonic(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:57:00 GMT)

Indian Wells 2018/ Diretta Del Potro KohlschREIber streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, si giocano i quarti di finale maschili nel torneo di tennis in California. In campo Juan Martin Del Potro e Milos Raonic(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:00:00 GMT)

Reddito d'inclusione REI 2018 - un lusso per pochi : Vorrei tanto sapere da questi geni della politica cosa cambia da un importo all'altro per sopravvivere con 3,000.00 sono 250 euro al mese, con 4,338.00 sono 361 euro al mese, quindi io avendo ...

Sanremo Young 2018 / Finalisti - classifica ed eliminati : Toto Cutugno salva Leonardo De AndREIs : La prima finale di Sanremo Young determina l'eliminazione di Ouiam e Rocco. Toto Cutugno salva Leonardo De Andreis, che raggiunge Elena, Raffaele e Luna tra i Finalisti. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Probabili Formazioni Paços FerREIra-Porto Primeira Liga 11-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Paços Ferreira-Porto, 26^ Giornata Primeira Liga, ore 21:15. Ibrahimi rientra al posto di Waris, gioca Aboubakar in avanti? All’Estádio da Capital do Móvel il Paços Ferreira proverà l’impresa ospitando la capolista Porto, che potrebbe risentire dell’ostico impegno di Champions League contro il Liverpool, che ha sancito l’eliminazione dei portoghesi: a nulla è infatti servito lo 0-0 di ...

SANREMO YOUNG 2018 / Diretta : Leonardo De AndREIs canta Nek. Chi saranno i Finalisti? (Semifinale) : SANREMO YOUNG, Diretta e ospiti terza serata: accanto ad Antonella Clerici ci saranno Carlo Conti e Massimo Ranieri che duetterà con i giovani cantanti.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:08:00 GMT)

Serie Tv : Vikings 5 - Il Trono di Spade - REIgn in onda su Rai 4 dal 12 marzo 2018 : Serie Tv protagoniste di Rai 4 nel mese di marzo. La programmazione di marzo 2018 di Rai 4 dà grande spazio alle Serie di tipo epico. Sono tre in particolare le Serie più famose: Vikings (stagione 5 in Prima Visione), Il Trono di Spade e Reign. SEGUI Serie-TV Vikings, 5 stagione: il lunedì in prima serata su Rai 4 Dal 12 marzo, ogni lunedì in prima serata, torna Vikings, con la stagione 5 in prima visione. Creata da Michael Hirst, Vikings è ...

Sci alpino - discesa Kvitfjell 2018 : Hannes REIchelt il più veloce nella prima prova. Quarto Christof Innerhofer : L’austriaco Hannes Reichelt è il più veloce nella prima prova della discesa libera di Kvitfjell. Il 37enne di Altenmarkt ha chiuso con il tempo di 1’24”42, staccando di venti centesimi il francese Johan Clarey e di 34 centesimi l’austriaco Otmar Striedinger, sceso con il pettorale numero 51. Christof Innerhofer è il migliore degli azzurri, in quarta posizione a 39 centesimi da Reichelt, davanti aL francese Adrien Theaux, ...