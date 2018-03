Regione Puglia Oggi cessa di esistere il Gruppo consiliare Art 1-Mdp

Xylella - in due mesi triplicato il numero di ulivi infetti in Puglia. La Regione stanzia 47 milioni di euro : In due mesi sono più che triplicati gli ulivi malati di Xylella in Puglia. Nella cosiddetta fascia di contenimento ad oggi sono 2.924 gli ulivi infetti. Già il 7 marzo scorso l’Osservatorio fitosanitario Xylella della Regione Puglia aveva rilevato un numero triplicato di ulivi colpiti dal batterio rispetto a due mesi prima. Si era passati da 735 a 2.251. Nelle ultime settimane è stata registrata un’ulteriore diffusione, mentre la presenza della ...

Terremoto Puglia - forte scossa nella zona meno sismica d’Italia ma non significa che non possono esserci terremoti : il punto sulla sismicità della Regione : 1/13 ...

Dopo un servizio di Striscia la notizia si dimette l'assessore della Regione Puglia Michele Marzano : Michele Mazzarano, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, ha rimesso la delega al presidente Emiliano. Le dimissioni arrivano Dopo che ieri sera Striscia la notizia aveva mandato in onda un...

Allerta meteo Puglia : temporali - vento e neve su tutta la Regione : Allerta gialla per le avverse condizioni meteo sulla Puglia dalle 13 di oggi per le successive 30 ore diramato dalla Protezione civile regionale per rischio idrogeologico per temporali, vento e neve su tutta la regione. Si prevedono precipitazioni da sparse anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centrosettentrionale, e da isolate a sparse sul resto del territorio. Nevicate al di sopra dei 4-600metri con apporti al suolo da deboli ...

Regione Puglia - sospetto voto di scambio : si dimette l'assessore Mazzarano (Pd) : Un servizio di Striscia la Notizia punta l'indice contro l'assessore allo Sviluppo economico di Emiliano: in onda un audio compromettente. Mazzarano era già...

Protesta disabili dinanzi Regione Puglia : ANSA, - BARI, 15 MAR - Oltre un centinaio tra disabili, ammalati di Sla, loro familiari e membri di associazioni di volontariato che si occupano dell'assistenza completa dei malati gravi, hanno ...

Bari -Siglato l'accordo tra Regione Puglia - Comieco e Ager per incrementare la raccolta differenziata di carta e cartone : ... che permetteranno alla Puglia di essere più autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti e di imboccare finalmente la strada, concreta, dell'economia circolare. Per questo bisogna aumentare sin da ...

Elezioni - cambio alla Regione Puglia : subentra Maurodinoia - a processo per corruzione : La vittoria del Movimento 5 Stelle alle Elezioni politiche 2018 in Puglia lascia quasi del tutto inalterata la composizione dell'assemblea legislativa pugliese. Tra i 10 consiglieri regionali ...

Elezioni - dal cappotto M5s in Puglia e Sicilia al 40% Lega nel Lombardo-Veneto : come cambia l’Italia - Regione per Regione : Il Movimento 5 stelle trionfa al Sud, Matteo Salvini (trascinando il centrodestra) si riprende il Nord. I grillini lo avevano detto: “Guarderemo l’Italia dal basso verso l’alto”. E così, mentre ancora è in corso l’assegnazione definitiva dei seggi, questa è la tendenza più evidente: Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto in Puglia (24 collegi a 0), Campania, Sicilia (28 collegi a 0), Sardegna e Calabria; il centrodestra a ...

Elezioni - spot di CasaPound a Sacrario Redipuglia. La Regione protesta - : Il movimento di estrema destra ha usato come location per un video elettorale di Simone Di Stefano il memoriale in provincia di Gorizia dove sono custodite le spoglie di circa 100mila soldati caduti ...

La Regione Puglia vuole l'energia che viene dalle stelle : Brindisi si candida per ospitare il sito di ricerca per gli studi sulla fusione termonucleare. Un obiettivo ambizioso che potrebbe cambiare diversi scenari

Carnevale in Puglia - una Regione con eventi in maschera da nord a sud : ... a Casamassima la 41esima edizione della "Pentolaccia" condurrà per le strade della cittadina del barese spettacoli, mercatini e food track, insieme ai classici carri allegorici e le maschere che non ...

Regione Puglia - l’assessore Caracciolo si è dimesso/ Indagato per corruzione - è candidato Pd all’uninominale : Regione Puglia, l'assessore Filippo Caracciolo si è dimesso: è Indagato per corruzione e candidato Pd alla Camera nel collegio uninominale. Le indagini e la fiducia di Emiliano(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 11:48:00 GMT)

Ilva - governo respinge proposta della Regione Puglia e del Comune di Taranto : Ilva, governo respinge proposta della Regione Puglia e del Comune di Taranto