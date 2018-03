Regione | i cambi in corsa di Fontana | Trasporti alla Lega | Lavoro a Sardone Giallo sulla

Elezioni - cambio alla Regione Puglia : subentra Maurodinoia - a processo per corruzione : La vittoria del Movimento 5 Stelle alle Elezioni politiche 2018 in Puglia lascia quasi del tutto inalterata la composizione dell'assemblea legislativa pugliese. Tra i 10 consiglieri regionali ...

Elezioni - dal cappotto M5s in Puglia e Sicilia al 40% Lega nel Lombardo-Veneto : come cambia l’Italia - Regione per Regione : Il Movimento 5 stelle trionfa al Sud, Matteo Salvini (trascinando il centrodestra) si riprende il Nord. I grillini lo avevano detto: “Guarderemo l’Italia dal basso verso l’alto”. E così, mentre ancora è in corso l’assegnazione definitiva dei seggi, questa è la tendenza più evidente: Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto in Puglia (24 collegi a 0), Campania, Sicilia (28 collegi a 0), Sardegna e Calabria; il centrodestra a ...