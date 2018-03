Reggio Emilia - anziani lasciati sporchi e percossi : 14 indagati : anziani lasciati sporchi per ore, senza rispondere alle loro richieste se non con insulti, vessazioni psicologiche e percosse, anche con pugni al volto. Sono i comportamenti che la Procura di Reggio Emilia e i carabinieri contestano a 13 operatrici sociosanitarie e alla coordinatrice di una struttura per anziani comunale di Reggio Emilia, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e accreditata a una cooperativa.

Castellana - Bari - - volley - La Mater verso la salvezza : da Taviano al Reggio Emilia : Come di consueto diretta live streaming sulla piattaforma Lega volley Channel con il commento di Francesco Calò.

Reggio Emilia - scontro tra furgone e auto : 11 feriti - gravi due bimbi di 5 e 7 anni : È di 11 feriti, di cui 10 in codice rosso, il bilancio di un incidente verificatosi la scorsa notte al confine tra Reggio Emilia e CorReggio. In rianimazione sono finiti due bimbi di 5 e 7 anni, insieme ad una donna di 58, ma sono rimasti coinvolti nello scontro anche un neonato e un'altra bimba di 9.Continua a leggere

Reggiana - oggi la manifestazione contro Sassuolo e Mapei. Il corteo ha sfilato per Reggio Emilia : Eliminato il Cagliari per 1-0 Sassuolo che colpaccio, 2-1 all'Udinese e tre punti d'oro nella lotta retrocessione Dove vedere Udinese-Sassuolo, diretta live e streaming 17 marzo 2018 Udinese-Sassuolo:...

Studente di Reggio Emilia scopre una nuova specie di insetto : si chiamerà come lui : Michele Violi ha scoperto una nuova specie di insetto mai classificata finora: si chiamerà come lui, 'Lathrobium violii'.Continua a leggere

Basket - EuroCup 2018 : Reggio Emilia si arrende in semifinale. Il Lokomotiv Kuban è troppo forte e va in finale : Il sogno della Grissin Bon di approdare in finale di EuroCup è svanito stasera, con la sconfitta per 69-79 in gara-2 di semifinale contro il Lokomotiv Kuban. Un risultato che forse non rispecchia a pieno la superiorità della squadra russa, che ha stabilito il nuovo record con 20 vittorie e 0 sconfitte nella competizione, controllando in maniera autoritaria la partita. Ma il distacco di “soli” 10 punti è frutto anche di quanto ...

Calcio femminile - 17a Giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus in trasferta a Reggio Emilia - il Brescia ospita il Chievo Verona : Va in scena domani il diciassettesimo turno della Serie A di Calcio femminile e nuovo confronto a distanza tra Juventus e Brescia per il primato del torneo nazionale. La Vecchia Signora, a punteggio pieno dopo 16 partite, va a Reggio Emilia dove affronterà il Sassuolo (penultimo in classifica) a caccia dei tre punti. Le ragazze di Rita Guarino, reduci dal rotondo successo in Coppia Italia (8-0 alla Novese), vogliono allungare la loro strepitosa ...

LIVE Reggio Emilia-Lokomotiv Kuban - semifinale EuroCup 2018 in DIRETTA : Grissin Bon spalle al muro in gara-2. Torna Amedeo Della Valle : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Reggio Emilia-Lokomotiv Kuban, gara-2 Della semifinale di EuroCup 2018. La Grissin Bon è con le spalle al muro: la serie è infatti al meglio delle tre partite e dopo la sconfitta di martedì in trasferta i biancorossi non possono sbagliare. I ragazzi di Max Menetti possono sfruttare la carica del PalaBigi, tutto esaurito per l’occasione, per continuare a tenere vivo il sogno di arrivare fino in ...

Taser a Milano - Brindisi - Caserta - Catania - Padova e Reggio Emilia : Rivoluzione in Italia. Disco verde per l’impiego del Taser. La sperimentazione della pistola elettrica (per immobilizzare le persone con una

Grissin Bon Reggio Emilia-Lokomotiv Kuban Krasnodar in diretta tv e Live-Streaming : Grissin Bon Reggio Emilia-Lokomotiv Kuban Krasnodar sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player. Link utili: Eurosport Player - Programmazione TV Video - Julian Wright comanda la Top 5 delle gare 3 dei quarti di Eurocup 00:58 Video - Chris Wright MVP di gara 3 dei ...