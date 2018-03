Referendum TPL | Colabello PD | Comitato Mejodeno lancia sfida a sinistra

romadailynews

: Concludiamo la fallimentare esperienza della gestione #tpl di Roma da parte di #atac con un bel SÌ al referendum su privatizzazione - alexFdIAN : Concludiamo la fallimentare esperienza della gestione #tpl di Roma da parte di #atac con un bel SÌ al referendum su privatizzazione - giallo24 : RT @diarioromano: Con la scusa delle elezioni municipali, faranno di tutto per rinviare il referendum su Atac, ma non hanno fatto i conti c… - GiobattaG : RT @diarioromano: Con la scusa delle elezioni municipali, faranno di tutto per rinviare il referendum su Atac, ma non hanno fatto i conti c… -

(Di giovedì 29 marzo 2018)TPL,(PD):“Dopo l’accredito ufficiale presso il Comune inizia l’avvincente campagna delper il No aldel 3 giugno sulla liberalizzazione del trasporto pubblico e collettivo” a parlare Julian, Consigliere PD del Municipio Roma 14 Monte Mario e membro della Direzione del PD Roma. “Domani mattina sarò uno degli attivisti che andrà a Grottarossa e a Termini a volantinare per dire no alla privatizzazione selvaggia del trasporto pubblico insieme a lavoratori e utenti. Penso sia il modo migliore per rispondere all’appello di adesioneto in queste ore dal” continuache spiega. “Finalmente una battaglia sui temi e non sui tatticismi e posizionamenti, una vera e propriaai partiti della, a partire dal mio PD, ...