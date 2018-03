Reddito di cittadinanza | scontro tra Inps e grillini 

Reddito di cittadinanza : Tito Boeri e M5S danno i numeri Video : Il presidente dell’Inps #Tito Boeri, in caso di futura approvazione della legge sul Reddito di cittadinanza [Video], considera più che doppia la stima del costo per le casse dello Stato rispetto ai calcoli forniti dal #M5S che cita dati dell’Istat. Boeri ha sparato questa bordata politica contro il Movimento di Luigi Di Maio in occasione della presentazione dell’osservatorio statistico sul Reddito di inclusione, il cosiddetto Rei introdotto dal ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 marzo : Di Maio : una quota del Reddito di cittadinanza già dentro il Def : Conti pubblici Il Def a 5Stelle: Iva ferma, crescita e un pezzo di Rdc Ecco la risoluzione M5S sulla politica economica: la base per il futuro governo di Stefano Feltri Alta pressione di Marco Travaglio Ricordate il complotto del capitano del Noe Gianpaolo Scafarto per colpire il governo Renzi fabbricando prove false contro babbo Tiziano&C.? Tutte balle: l’ha scritto l’altroieri il Tribunale del Riesame di Roma, reintegrando ...

Reddito di cittadinanza - Fioramonti risponde a Boeri : “35 miliardi? Ne costa 17 - due per politiche attive e centri per l’impiego” : “Il Reddito di cittadinanza fa crescere il Pil, aiutando un modello di crescita sostenibile”. Lorenzo Fioramonti, l’economista che Luigi Di Maio vorrebbe al ministero dello Sviluppo Economico, parla a margine della presentazione del suo libro “Presi per il Pil”, oggi a Roma. “Nessuna guerra di cifre: continuiamo a dire che costa 17 miliardi, di cui 15 per il sostegno al Reddito e 2 per le politiche attive del ...

Reddito di cittadinanza - Boeri (Inps) : “Costerebbe tra i 35 e i 38 miliardi - una cifra consistente” : Il Reddito di cittadinanza del M5s? “L’avevamo valutato già nel 2015 per 29 miliardi. Ora abbiamo rifatto queste stime: riteniamo che possa costare tra 35 e 38 miliardi“. Così, il presidente Inps Tito Boeri al margine della presentazione dei dati sul Reddito d’inclusione. “Sono alla fine del mio mandato…”, ha poi tagliato corto, a chi gli chiedeva se fosse disponibile a restare alla guida ...

