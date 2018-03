Reddito di cittadinanza | ecco quanto costerà secondo Tito Boeri

Ecco il piano per il Reddito di (debole) cittadinanza : Per il momento c'è lui, il Rei, il reddito di inclusione. È rivolto ai cittadini più deboli, quelli che non superano una certa soglia di reddito. È entrato in vigore il primo dicembre e l'Inps pubblica ora dei dati per dirci che sta andando bene. Questa non sarebbe, in realtà, una "buona notizia", perché significa che la povertà è molta e – come al solito – è mal ...

Governo - gelo Lega-grillini sul Reddito di cittadinanza : No, non è proprio aria di vertice, almeno per ora. "Volete sapere quando io vedrò Salvini? Tranquilli, a Pasqua e Pasquetta non dovrete lavorare", taglia corto Di Maio con i giornalisti che lo attorniano in Transatlantico. Forse, chissà, potrà accadere martedì, prima delle consultazioni sul Colle. O magari, se la trattativa riprenderà corpo, si incontreranno dopo il primo giro al Quirinale. Ma adesso, nonostante gli sforzi degli sherpa, "non ci ...

Perché il Reddito di Inclusione può diventare il nuovo Reddito di Cittadinanza : Per il presidente dell'Inps i sussidi proposti dall'M5S costano troppo. Meglio potenziare quelli che già esistono

Governo Di Maio-Salvini - Flat tax contro Reddito di Cittadinanza/ M5s : "convergenze a destra e sinistra" : Governo, Di Maio 'convergenze a destra e sinistra': sfida a Salvini, Flat Tax vs Reddito di Cittadinanza. Pd fuori dai giochi, rebus delle alleanze.

La Lega «segue» il Pd sul Reddito di cittadinanza : «M5S senza vergogna» Camera - Carfagna e Rosato tra i 4 vice : L'account di «Salvini premier» ritwitta l'intervista al deputato dem Michele Anzaldi che dice: «Per anni hanno promesso soldi, illudendo le persone e speculando sulla pelle di chi non ce la fa. Passata la festa, gabbato lo santo»

M5S - Bonafede : 'Tweet della Lega è fake news - io non parlavo di Reddito di cittadinanza' : Intercettato dopo il pranzo in un ristorante nei pressi di Montecitorio, Luigi Di Maio non commenta gli ultimi sviluppi sulle trattative per il...

La Lega e lo strano tweet sul Reddito di cittadinanza. Si guarda al PD? : La partita per riuscire a formare il nuovo governo è sempre apertissima. Da una parte c'è Matteo Salvini (con Forza Italia al seguito) e dall'altra il Movimento 5 Stelle. Entrambi vorrebbero governare grazie ai voti degli altri, ma al momento sembra improbabile che si riesca trovare un punto di equilibrio politico. In ballo non c'è solo la poltrona da Premier, ma anche tutto il resto. Compresa la credibilità. I 5 Stelle vorrebbero andare al ...

Reddito di cittadinanza - Lega ritwitta Pd : “M5S senza vergogna”. Bonafede : “Notizia errata” : Il profilo Lega-Salvini Premier ha ritwittato un'intervista dell'esponente Pd Michele Anzaldi, condividendone le dichiarazioni. Ma il M5S, attraverso il deputato Alfonso Bonafede, spiega che l'accusa lanciata dal dem si basa su un equivoco: "Non è equivocabile che il Reddito di cittadinanza era ed è una priorità. Il Reddito universale è un'altra cosa".Continua a leggere

M5S : Nugnes - l'obiettivo resta il Reddito di cittadinanza : Il reddito di cittadinanza alla prova della realtà e del Def. Il M5S, e soprattutto l'anima ortodossa, sente la necessità di rimarcare e soprattutto di mantenere l'impegno elettorale nonché cavallo di ...