Recensione del Go Life Watch HR | l’ambizioso braccialetto fitness di SBS

Inside Out : trama - curiosità e Recensione del film Pixar : Un viaggio alla scoperta dei sentimenti umani, attraverso la storia di una giovane adolescente alle prese con un trasferimento e con i cambiamenti tipici della sua età. Le vicende di Riley e delle sue cinque ‘emozioni’ (Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto) sono le protagoniste di Inside Out, il film firmato Disney Pixar, che va in onda su Canale 5 a partire dalle 21.10. Inside Out, il trailer Inside Out, la trama Il film segue la ...

Tonya - la Recensione del film con Margot Robbie : I, Tonya racconta di questo fatto di cronaca, facendone il culmine di una biografia intelligente e graffiante, dedicata all'atleta interpretata da Margot Robbie , qui anche in veste di produttrice. ...

Foxtrot – La danza del destino - film al cinema dal 22 marzo : Recensione curiosità : Foxtrot – La danza del destino è uno dei film al cinema in uscita il 22 marzo 2018. La pellicola è del 2017 diretta da Samuel Maoz con Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray. Ha vinto il Leone d’argento – Gran premio della giuria alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE ...

Caveman al Teatro della Luna : la Recensione : Vincitore del PREMIO LAURENCE OLIVER come Miglior Spettacolo d'Intrattenimento , è in scena contemporaneamente in 30 Paesi nel mondo e tradotto in 15 lingue per un totale di 10 milioni di spettatori. ...

GOTHAM - "Tagliatele la testa" Recensione dell'episodio 4x15 "The Sinking Ship The Grand Applause" : Quando gli autori riescono a mettere insieme un buon episodio, ma poi si accorgono che il pesciolino nella boccia si chiama Boris e non Federer e ricadere nel trash non è mai stato così semplice. D’altra parte come ci insegnano gli sceneggiatori di Boris, l’ispirazione da oltreoceano è illimitata, e qui gli autori di GOTHAM si sono rivolti a una soap opera pietra miliare degli anni’90, e che i fan di Friends amano alla follia, “I ...

Che cosa ci dice Dossetti in arabo. Una Recensione alla traduzione della biografia di Mandreoli : Il ruolo e la presenza attiva delle donne nella società, nella politica e nell'economia potrebbero ridare all'Islam una nuova dinamicità, più vicina al clima che aveva accompagnato la crescita della ...

Richie Rich - Il più ricco del mondo : cast - trama e Recensione : Richie Rich Il più ricco del mondo: trama e curiosità sul film Richie Rich è un dodicenne, figlio di un magnate ed erede di una multinazionale. La ricchezza e il potere della sua famiglia vengono ...

Kingdom Come Deliverance Recensione - un RPG medievale troppo prezioso per fermarsi ai bug : Ci sono certe esperienze videoludiche che o le ami o le odi. Non esistono mezze misure, non c’è aggiornamento o contenuto aggiuntivo che tenga per riaccendere la fiamma in una produzione che proprio non si è riusciti a mandar giù, così Come al contrario non importa quanto un titolo sia difettoso se l’idea alla base ha qualcosa di rivoluzionario, originale, a tratti epocale per il suo genere di appartenenza. Kingdom Come Deliverance appartiene ai ...

Pacific Rim – La rivolta che tradisce Guillermo Del Toro. La Recensione : ROMA – Tanti effetti speciali, poca sostanza. E’ per il 22 marzo l’appuntamento in sala con Pacific Rim – La rivolta, secondo capitolo della pellicola lanciata nel 2013 da Guillermo Del Toro. Un ritorno sul grande schermo molto atteso che fatica a decollare. Il 3D funziona Pollice in su per gli effetti speciali, spettacolarizzati grazie […]

Ready Player One : la Recensione del film di Spielberg : Come via di fuga dalle loro vite nelle città decadenti, le persone si immergono nel mondo virtuale di OASIS, dove possono essere tutto ciò che vogliono. Wade Watts, un giovane da Columbus che ...

Ready Player One : trama e Recensione del film di Steven Spielberg presentato ai David di Donatello 2018 : Steven Spielberg si muove qui nel suo habitat naturale, quello dei teenager in lotta contro il mondo degli adulti, quello della fantascienza, quello delle amicizie che non finiscono. Gli ingredienti ...

Assassin's Creed Rogue - Recensione della riedizione PS4 - SpazioGames.it : Il motore mostra qualche indecisione nello streaming dei dati e la telecamera a volte si compenetra con gli elementi solidi, tutti difetti accettabili su PS3 e Xbox 360 ma che ora danno un po' ...

La Recensione del gioco da tavolo di League of Legends : League of Legends diventa un gioco da tavolo e te lo diciamo subito: è fatto benissimo. Intitolato Mechs vs Minions, è stata realizzato direttamente da Riot, lo sviluppatore del celebre videogioco. Anziché limitarsi a una mera trasposizione, magari per sfruttare commercialmente un marchio che da solo fa faville, i ragazzi di Santa Monica, in California, hanno fatto le cose per bene, proponendo un titolo da non perdere per tutti gli amanti dei ...

Recensione del libro 'Essere o destino' di Vittorino Andreoli : Nel libro la disciplina del bendessere l'autore passa in rassegna dalle visioni della filosofia antica e definire concretamente l'ambito di una nuova scienza, Gli sembra, infatti, che la parola ...