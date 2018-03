' Real | Ronaldo si risparmia per la Juventus | salterà la sfida con il Las Palmas'

Juventus Real Madrid/ Buffon vuole il 50mo clean sheet in Champions contro Cristiano Ronaldo : Juventus Real Madrid, i mal di pancia di Marchisio e Isco: a pochi giorni dalla supersfida i due centrocampisti tornano a far parlare di loro per quanto riguarda il calciomercato.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Juve - Buffon : "Contro il Real le gare più belle. Ronaldo è un vero killer" : Gigi Buffon racconta la sua carriera in una ua diretta Facebook, organizzata dalla Uefa dal a Vinovo. Dal debutto, ai compagni. Fino alla sfida con il Real Madrid. La partita ' Germania-Italia del ...

Juve - Buffon : "Contro il Real le gare più belle. Ronaldo è un vero killer" : "Germania-Italia del Mondiale 2006 è certamente la partita più bella della mia carriera. Poi ci metto le sfide contro il Real Madrid sia del 2003 che del 2015, quindi l'esordio nel Parma contro il ...

Real : Isco e Bale sono rinati. Ramos - Kroos - Modric al top - e Ronaldo... : BARCELLONA - Mentre il quotidiano Marca parla di 'Juve rotta in due' per le 'assenze sicure di Benatia, Pjanic e Alex Sandro' e quelle 'probabili di Khedira e Chiellini', Zinedine Zidane ha superato ...

Real Madrid - Ronaldo spavaldo : “nessuno migliore di me” : “Continuo a credere che non ci sia nessuno meglio di me, almeno sul campo”. Lo ha detto il fuoriclasse del Real Madrid Cristiano Ronaldo lunedì sera a margine del premio Quinas de Ouro per miglior giocatore portoghese del 2017. “Dobbiamo continuare a credere di essere i migliori. Qualunque cosa tu dica, devi sempre pensare in grande”, ha aggiunto cercando di incoraggiare i giocatori portoghesi a credere in loro stessi. Il ...

Real Madrid - Cristiano Ronaldo pronto a pagare per chiudere la grana con il Fisco : Madrid - Un assegno in bianco per archiviare tutto. Secondo 'El Mundo', Cristiano Ronaldo potrebbe chiudere nei prossimi giorni la contesa col Fisco spagnolo: l'attaccante del Real Madrid avrebbe ...

Real Madrid - Cristiano Ronaldo : 'Nessuno sarà mai come me' : "All'inizio sognavo di essere il miglior giocatore del mondo. I miei amici mi guardavano come per dirmi: 'Cosa stai dicendo?'. Giocavo per divertimi, ma ho sempre pensato di avere il potenziale per ...

Juventus-Real Madrid - Dybala Vs Cristiano Ronaldo : a voi lo spettacolo - quante stelle ai quarti di Champions League : Dybala Vs Cristiano Ronaldo, si preannuncia grande spettacolo ai quarti di finale di Champions League, in campo Juventus e Real Madrid, sorteggio sfortunato per la squadra di Massimiliano Allegri che però ha tutte le chance di qualificazione. Come qualità in campo i bianconeri non hanno nulla da invidiare ai Blancos, possono contare su una difesa di ferro che in questa parte di stagione sta rappresentando il punto di forza, ha qualità a ...

Liga : tacco magico di Coutinho - il Barca vola. Ronaldo spinge il Real - Montella ko col Valencia : Successo dei blaugrana a Malaga: a segno anche Suarez, Atletico a meno 11. I Blancos non sbagliano e battono l'Eibar grazie a una doppietta del portoghese. Il Siviglia di Montella cade nello scontro ...

Risultati e classifica 28giornata Liga : Cristiano Ronaldo show stende l'Eibar - il Real Madrid vince 2-1 : EIBAR-Real Madrid 1-2 33' e 84' Cristiano Ronaldo , R, , 50 Ramis , E, "Con Cristiano è più facile": è il titolo di Marca, quotidiano spagnolo molto vicino all'ambiente Real Madrid. E in effetti è ...

Liga - Eibar-Real Madrid 1-2 : Ronaldo blinda il terzo posto : Madrid - Tre punti firmati Cristiano Ronaldo. Il Real Madrid, come spesso accade meno brillante che in Champions League , vince 2-1 in casa dell'Eibar e blinda il terzo posto in classifica tenendo a ...

Doppio C.Ronaldo - il Real passa a Eibar : ANSA, - ROMA, 10 MAR - Dopo il trionfo di Parigi in Champions contro il Psg, il Real Madrid festeggia anche nella Liga con il solito Cristiano Ronaldo. Proprio grazie a CR7 le merengues passano 2-1 ...

Liga : Eibar-Real Madrid 1-2 : doppietta di Cristiano Ronaldo : TORINO - Il Real Madrid si impone per 2-1 in casa dell'Eibar nell'anticipo della 28esima giornata della Liga spagnola. Gara decisa dal solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta al 34' e all'84'...

Doppio Ronaldo - il Real passa a Eibar : Dopo il trionfo di Parigi in Champions contro il Psg, il Real Madrid festeggia anche nella Liga con il solito Cristiano Ronaldo. Proprio grazie a CR7 le merengues passano 2-1 sul campo dell'Eibar ...