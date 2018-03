Rai1 : torna il quiz game L’Eredità : Con la scomparsa di Fabrizio Frizzi molti dei palinsesti Rai sono stati stravolti per qualche giorno. Soltanto a partire da ieri alcuni programmi hanno ripreso lentamente la loro programmazione abitudinaria. Già ieri pomeriggio è stato trasmesso Detto Fatto con una Caterina Balivo e tutto lo staff ancora sottotono per l’accaduto. La sera invece è stato mandato regolarmente in onda I soliti Ignoti il ritorno anche se è stato specificato che la ...

L’Eredità torna su Rai1 senza Frizzi : Carlo Conti verso la conduzione : Fabrizio Frizzi: Carlo Conti “nuovo” conduttore de L’Eredità Dopo la sospensione per la scomparsa di Fabrizio Frizzi, L’Eredità torna su Rai1 con Carlo Conti “nuovo” conduttore. A darne notizia è Tvblog, secondo cui nel preserale di RaiUno sarà il presentatore e amico di Frizzi a “portare a termine” questa stagione del quiz. Secondo la fonte, […] L'articolo L’Eredità torna su Rai1 senza ...

Carlo Conti torna all'Eredità da settimana prossima su Rai1 : Sarà Carlo Conti a portare a termine questa stagione dell'Eredità. Questa è la notizia che ha appreso TvBlog in queste ore. Il conduttore toscano e grande amico dell'indimenticabile Fabrizio Frizzi, prenderà dunque il timone del popolare game show di Rai1 fino al mese di maggio, quando poi partirà la nuova stagione di Reazione a catena. prosegui la letturaCarlo Conti torna all'Eredità da settimana prossima su Rai1 pubblicato su TVBlog.it ...

Affari tuoi : torna su Rai1 nel 2019 ma il conduttore non sarà Flavio Insinna : Affari tuoi 2019 si farà? Il conduttore del gioco di Rai1 quasi sicuramente non sarà Flavio Insinna Da marzo 2019 tornerà Affari tuoi su Rai1 ma il conduttore quasi sicuramente non sarà Flavio Insinna. A darne notizia è Dagospia, secondo cui il noto programma “dei pacchi” lanciato (nel 2003) da Paolo Bonolis avrà una nuova […] L'articolo Affari tuoi: torna su Rai1 nel 2019 ma il conduttore non sarà Flavio Insinna proviene da ...

Tornano le repliche di Montalbano su Rai1 contro L’Isola dei Famosi al martedì : episodi e programmazione : La Rai tenta nuovamente di far sprofondare Mediaset riproponendo le repliche di Montalbano. Dopo l'incredibile successo della dodicesima stagione della serie con Luca Zingaretti, il cui ultimo episodio è stato trasmesso lunedì 19 febbraio, Rai1 ha proposto La mossa del cavallo, trasposizione televisiva dell'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, incassando un nuovo record. Dati gli ottimi risultati, la rete italiana ha deciso di riproporre la ...

Torna Don Matteo 11 su Rai1 - anticipazioni quinta puntata del 15 febbraio : la verità sul passato di Sofia : Dopo una pausa causa il Festival di Sanremo, come vi avevamo annunciato la scorsa settimana, Tornano gli episodi di Don Matteo 11 su Rai1 con la quinta delle tredici puntate in prima visione il 15 febbraio. Si parte con il primo appuntamento della serata, in cui il sacerdote interpretato da Terence Hill indagherà su due omicidi, supportato dall’onnipresente Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e il bravo Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara ...