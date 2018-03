Raggi inaugura ‘Scholè’ | spazio di accoglienza per ragazzi con fragilità

Aldo Moro - 40 anni fa la strage di Via Fani/ Uomini scorta trucidati - Raggi inaugura giardino in loro memoria : Aldo Moro, 40 anni fa la strage di Via Fani: inaugurato oggi a Roma un giardino in memoria dei cinque Uomini della scorta morti trucidati dai brigatisti.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:00:00 GMT)