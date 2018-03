Quotes Watch è un orologio basato sulle citazioni

Quotes Watch - lo smartwatch per i fanatici delle citazioni : Non è esattamente uno smartWatch — non riceve notifiche e non controlla il battito cardiaco, ma Quotes Watch potrebbe comunque trovare un suo pubblico di riferimento. Il gadget, in fase di finanziamento su Kickstarter, fa esattamente quel che il nome suggerisce: segna l’ora e offre sul quadrante citazioni che possano fare da ispirazione per la giornata che ci aspetta. Nient’altro. Prodotto dalla viennese “What?” ...