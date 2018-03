“Qui in studio c’è la mia scelta” E Mariano Catanzaro si alza e va da lei

caffeinamagazine

(Di giovedì 29 marzo 2018)è l’ultimo arrivato dei tronisti di Uomini e Donne. È tornato nella trasmissione di Maria De Filippi quando i percorsi di Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante erano già a buon punto, ma, napoletano classe 1993, si è distinto sin da subito. I fan di Uomini e Donne non si saranno stupiti più di tanto dell’atteggiamento e della simpatia del tronista, che già anni fa si era fatto conoscere nel programma di Maria. È stato corteggiatore di Desirèe Popper, ma bisogna tornare indietro di qualche tempo per risalire alla sua prima volta in, quando era uno dei pretendenti di Valentina Dallari. Quando è tornato al trono classico, molti hanno insinuato che fosse solo in cerca di popolarità, non del vero amore ma lui sembra deciso a incontrare la sua anima gemella. Il suo trono, però, sembra uno show. Anche in questa terza esperienza a ...