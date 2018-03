Questa primavera è davvero “maledetta” Il meteo dopo Pasqua | tra temporali e sbalzi

I 6 colori di tendenza da indossare Questa primavera : Del rosa e di tutte le sue trendy sfumature, da quella più pallida a quella più forte – fino ad arrivare all’ultra violet, eletto da Pantone colore del 2018 – abbiamo già parlato, così come di un altro colore molto in voga questa stagione, l’arancione. Esploriamo ora le altre tonalità di tendenza da indossare questa primavera, tenendo conto naturalmente dei propri gusti, personalità e dell’occasione di utilizzo. Azzurro – ...

Ark : Survival Evolved è in arrivo su dispositivi iOS e Android Questa primavera : Come riportano i colleghi Eurogamer.net, Studio Wildcard ha annunciato che il suo famoso gioco di sopravvivenza Ark: Survival Evolved arriverà sui dispositivi mobili iOS e Android "questa primavera".Ark mobile è stato sviluppato da War Drum Studios - il team responsabile dei porting mobile di Bully e Grand Theft Auto di Rockstar - e includerà una modalità single-player, così come l'esperienza multiplayer online "completa" di Ark. Di fatto, ...

EarthFall : lo sparatutto cooperativo di Holospark è in arrivo Questa primavera : EarthFall è uno sparatutto in prima persona co-op con elementi di sopravvivenza per quattro giocatori che saranno impegnati contro forze aliene minacciose. Attualmente su Steam Early Access, EarthFall verrà lanciato in versione finale su PC, Xbox One e PlayStation 4 a partire da questa primavera, secondo lo sviluppatore Holospark.Come riporta Gamingbolt, in EarthFall i giocatori potranno scegliere tra un'ampia varietà di armi, dai fucili moderni ...

L'avventura narrativa 1979 Revolution : Black Friday è in arrivo Questa primavera su PS4 e Xbox One : 1979 Revolution: Black Friday è L'avventura narrativa di Digerati, sviluppata da iNK Stories, team che vede tra i co-fondatori l'ex sviluppatore di Rockstar, Navid Khonsari. Il titolo, già reso disponibile per PC e dispositivi mobile, narra le vere vicende accadute durante la rivoluzione iraniana del 1979. Il gioco ha ricevuto molti elogi per aver raccontato un periodo importante nella storia del Medio Oriente e, in primavera, sbarcherà anche su ...

Jurassic World Alive è un gioco in AR simile a Pokémon GO in arrivo Questa primavera : Jurassic World Alive è un gioco in uscita questa primavera che dovrebbe anticipare il lancio di Jurassic World - Il regno distrutto. Il titolo punta su un gameplay basato sulla realtà aumentata come Pokémon GO, ma avrà come protagonisti i dinosauri che invaderanno il vostro quartiere e che dovrete ricercare servendovi di un drone per scongiurarne una seconda estinzione. L'articolo Jurassic World Alive è un gioco in AR simile a Pokémon GO in ...

Stardew Valley : multiplayer beta in arrivo Questa primavera? : I creatore di Stardew Valley si chiama Eric Barone e sta programmando di lanciare la beta multiplayer del gioo per questa primavera, riporta IGN.Barone ha annunciato che i progressi nel comparto multiplayer del gioco stanno avanzando bene, inoltre il lavoro sulle nuove funzionalità è terminato mentre le linee di testo sono attualmente in fase di localizzazione. In seguito alla fase di traduzione del testo, si passerà a quella di controllo ...