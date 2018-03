Quasi tre milioni di studenti indiani dovranno rifare gli esami finali | di cui erano

Il reddito medio degli italiani sale a Quasi 21mila euro l'anno. Niente tasse per oltre 10 milioni di contribuenti : ROMA - Il reddito complessivo totale dichiarato dagli italiani nel 2017 ammonta a circa 843 miliardi di euro , +10 miliardi rispetto all'anno precedente, per un valore medio di 20.940 euro, in aumento ...

Fisco : Quasi un italiano su 2 dichiara meno di 15mila euro - 0 - 1% oltre 300mila : E' quanto emerge dalle rilevazioni del ministero dell'Economia analizzando le ultime dichiarazioni Irpef delle persone fisiche presentate nel 2017, anno di imposta 2016. Nella fascia tra 15 e 50mila ...

Turismo Basilicata : trend in crescita - Quasi +10% di arrivi : “La crescita del trend turistico in Basilicata, confermata dai dati positivi relativi agli arrivi ed alle presenze, è il frutto di un lavoro sinergico messo in campo da Apt, Regione, Comuni, Fondazione Matera 2019, Rai e mondo associativo. Un impegno corale che consegna alla nostra terra una nuova centralità internazionale e che dovrà tradursi, sempre di più, in economia reale per lo sviluppo dell’intera comunità lucana“: lo ha ...

Miami : Venus Williams vince un match folle - Bertens cede dopo Quasi tre ore : 1 del mondo ch appare totalmente annichilita, non tanto per il tennis dell'avversaria anche se ora gioca meglio ma dal suo stesso calo di concentrazione e tensione; non tiene più gli scambi e, come ...

Multe a raffica dei carabinieri. Quasi tremila euro di sanzioni e due auto sequestrate : NERETO Controlli a tappeto in Val Vibrata da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica. La specifica attività ha infatti interessato i Comuni di Nereto e Sant'Omero con l'impiego di 6 ...

“Ecco perché è morto nel sonno”. Davide Astori - un dubbio che è Quasi certezza. Mentre il mondo del calcio è ancora sotto choc per la scomparsa del capitano viola - nuovi dettagli sulle cause del suo decesso : “Questa mattina Davide non si è presentato a colazione: di solito lui arrivava per primo, non arrivando entro il termine ultimo siamo andati a controllare. Un massaggiatore è salito e lo ha trovato”. Così l’’addetto stampa del club viola, Arturo Mastronardi, ha spiegato ai giornalisti presenti la dinamica di quanto avvenuto al povero Astori: “Il corpo è stato portato in ospedale per l’autopsia. L’ultimo ...

Affluenza oltre il 73% - dati Quasi definitivi : Roma, 4 mar. , askanews, Alla chiusura delle urne, alle 23, ha votato il 73,22% degli elettori. E' il dato quasi definitivo dell'Affluenza, a quanto comunica il Viminale che ha raccolto i dati di 7150 ...

Ruba vestiti alla Rinascente per 7mila euro. Una rapina Quasi perfetta. Arrestato. E altre storie : Una rapina astuta perfetta o quasi fermata alla Rinascente di Roma. Ecco tutta la storie e altre vicende da leggere.

Maltempo : all’Abetone Quasi tre metri di neve - impianti aperti : Dopo un’intensa settimana di gelo che ha interessato anche la montagna toscana, con intense nevicate, oggi i venti caldi hanno portato un rialzo delle temperature. La neve sulle piste è rimasta ovunque abbondante. Altra neve è attesa domani, con un abbassamento delle temperature, mentre domenica è previsto un miglioramento. quasi tre metri di neve in quota all’Abetone, dove le stazioni sono aperte. Dal punto di vista meteo da ...

Influenza : Quasi 7.5 milioni di casi - oltre 360 mila nell’ultima settimana : L’Influenza dei record continua a colpire. Nell’ottava settimana del 2018 – dal 19 al 25 febbraio – si sono ammalati circa 361.000 italiani, per un totale dall’inizio della sorveglianza di circa 7.495.000 casi. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino Influnet diffuso dall’Istituto superiore di sanità. Diminuisce il numero di nuovi casi di sindrome Influenzale, e il livello di incidenza nel nostro ...

TRENTOLA DUCENTA " Nasconde Quasi un chilo di droga nel garage - arrestato : 20:59:49 I Carabinieri della Stazione di TRENTOLA DUCENTA, in quel centro, hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, di Pezone ...

Padoan : 'Clima violento da anni 70. Il Pd è in allerta - altre forze Quasi giustificano il fenomeno' : I mercati sono calmi, perché non c'è l'impressione che il nuovo governo cambi rotta e c'è la convinzione che l'economia italiana sia più solida di dodici mesi fa». L'espressione che più rassicura i ...

“Mi viene da piangere”. Isola : un possibile addio - lo stress è alle stelle. Uno dei naufraghi non ce la fa più e dalle parole che usa sembra Quasi sull’orlo di un esaurimento. Secondo qualcuno reggerà ancora per poco. Assisteremo a un nuovo abbandono? Ennesimo colpo di scena : All’Isola dei Famosi la tensione cresce. In particolare è molto delicato – e sul punto di rottura – il rapporto tra Paolo Di Benedetto e Bianca Atzei. Le due, legate insieme da una corda per tutta la settimana, sono esaurite e non ce la fanno più. Comprensibile. Tra l’altro la vita in Honduras già non è facile, figuriamoci se passata in questo modo. Follia. La Di Benedetto, in particolare, ha ammesso di non reggere più. La convivenza forzata la ...

Galliani difende Yonghong Li : 'Quasi un miliardo di euro investito nel Milan e ha fornito almeno tre garanzie' : L'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani è intervenuto alla trasmissione 'Mattino Cinque' nella quale, oltre ad affrontare i temi di attualità politica da candidato per il Senato alle prossime elezioni, ha detto la sua sull'argomento di giornata, l'inchiesta del Corriere della Sera sul nuovo patron rossonero Yonghong Li . 'Yonghong Li ha ...