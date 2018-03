' Quanto basta' | il bel film di Falaschi dal 5 aprile nei cinema | intervista al regista

Quanto basta - la strana e divertente coppia di cuochi che arriverà in sala il 5 aprile 2018 : Neurotipico e me ne vanto. Una strana coppia di cuochi arriverà sugli schermi cinematografici italiani il 5 aprile 2018. Protagonisti di Quanto basta, la commedia diretta da Francesco Falaschi, sono Arturo, uno chef talentuoso finito in cella per rissa e che deve scontare la pena ai servizi sociali tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici; e Guido, che ha la Sindrome di Asperger ma soprattutto una grande passione per la ...