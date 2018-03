Quando Mondonico alzò la sedia in cielo ad Amsterdam per un rigore negato al Torino nella

huffingtonpost

(Di giovedì 29 marzo 2018) C'è un'immagine di Emiliano, l'allenatore morto oggi all'età di 71 anni, che resterà impressastoria del calcio e non solo: laalzata aldurante la partita Ajax-del 13 maggio 1992, ritorno della finale di Coppa Uefa persa dai granata contro la squadra olandese.Un gesto di protesta, quello dell'allora allenatore del, per la mancata assegnazione di unper un fallo nel secondo tempo su Roberto Cravero, caduto in area dopo un contatto con Frank De Boer. La partita finì 0-0, ma gli olandesi si aggiudicarono la Coppa in virtù del risultato della partita d'andata, finita 2 a 2.