Quando la classe diventa una baby gang

(Di giovedì 29 marzo 2018) Immobilizzata alla sedia e legata col nastro adesivo, presa a calci, insultata e derisa, filmata con lo smartphone e postata su Instagram con il video che girava sulle chat. Non si tratta di un cortometraggio ma di un episodio vero di terribile violenza in unadi prima superiore: vittima un'insegnante, gli aguzzini un gruppo di alunni.Laè stata sospesa in blocco per un mese, senza alcuna denuncia alle forze dell'ordine perché probabilmente l'insegnante vittima non ha voluto esporsi ulteriormente, per vergogna o forse per timore ha finito per minimizzare le responsbilità, anche dei genitori e della preside.Siamo all'eclissi del principio di autorità, che non è l'autoritarismo ottuso ma la capacità di assumersi responsabilità e indicare delle regole. Genitori insicuri del loro ruolo si sono trasformati in alleati nel ...