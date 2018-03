Psichiatria | l’esperto | “L’indifferenza degli adolescenti violenti è una spia di disagio”

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) Bande di giovanissimi protagoniste di episodi di violenza apparentemente immotivata. “Negli ultimi giorni abbiamo notizie didi 15 anni che aggrediscono, uccidono, per futili motivi. Questiapparentemente vivono in contesti familiari non evidentemente disarmonici. Ma la mia impressione è che spesso, sullo sfondo, il mondo genitoriale è imperniato di tristezza, deprivazione, sofferenza, in cui gli aspetti aggressivi sono nascosti dalla dimensione depressiva della rinuncia. I figli, violentati da questa dimensione depressiva, reagiscono non nel proprio mondo familiare ma in quello esterno, con quella indifferenza propria del disagio e della sofferenza”. Lo sottolinea lo psichiatra Lucio Rinaldi, responsabile del Day hospital didella Fondazione Policlinico universitario Gemelli – Irccs. L’esperto è intervenuto oggi a ...