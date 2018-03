Pronto il ritorno di Palm? Smartphone Android entro metà 2018

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - ritorno di fiamma per Vidal : Pronto un nuovo assalto : Calciomercato Inter, IMPORTANTE ritorno DI fiamma PER Vidal – L’Inter pensa alla stagione in corso, l’obiettivo per la squadra di Spalletti è quello di conquistare la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione ed il futuro. La prima mossa è stata già effettuata e convince, l’arrivo dell’attaccante Lautaro Martinez rappresenta una sicurezza, il calciatore ...

Milan - Bonucci Pronto al ritorno allo Stadium : 'niente paure - anzi...' : Leonardo Bonucci si prepara a tornare in quello che è stato il suo stadio, Sabato sera giocherà in casa della Juventus all'Allianz Stadium Leonardo Bonucci tornerà per la prima volta all'Allianz ...

Risultati Champions League/ Diretta gol live score : squadre in campo - tutto Pronto! (ritorno ottavi) : Risultati Champions League: Diretta gol live score delle partite di ritorno per gli ottavi di finale. Roma Shakhtar Donetsk e Manchester United Siviglia si giocano martedì 13 marzo(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 20:19:00 GMT)

Pronto il revival di Buffy l’ammazzavampiri? Questo è l’anno giusto per il ritorno della serie : Sicuramente la stagione 2018-2019 sarà ricordata come quella dei revival e alla lunga lista delle serie tv storiche che torneranno in onda potrebbe aggiungersi anche Buffy l'ammazzavampiri? Un revival è davvero possibile? Così sembra, almeno secondo gli ultimi rumors che arrivano dagli Usa e, in particolare, dal Presidente Fox che non disdegna l'idea, anzi. Sembra che la rete non sia molto propensa all'operazione nostalgia, chiamiamola così, ...

Milan - Raiola su Donnarumma/ "Dovrebbe andare via”. Balotelli Pronto al ritorno : Milan, Raiola su Donnarumma: "Dovrebbe andare via”. Quanto vale realmente il portiere rossonero? Il procuratore ha parlato del futuro del proprio assistito(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:07:00 GMT)

Coppa Italia - semifinali di ritorno/ Lazio-Milan e Juventus-Atalanta : tutto Pronto per l’atto conclusivo : Coppa Italia, oggi le semifinali di ritorno: Juventus-Atalanta e Lazio-Milan in programma. A partire dalle ore 17:30, inizieranno le due semifinali del trofeo nazionale(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:41:00 GMT)

Brock Lesner dopo WrestleMania Pronto al ritorno in UFC : Brock Lesner sulla soglia dei 40 anni, avrebbe deciso di ritornare al mondo delle arti marziali miste della UFC. L'ex campione del mondo dei pesi massimi sta attualmente lavorando per la WWE ma presto ...

CESARE BOCCI/ Pronto per il ritorno del Commissario Montalbano (Che tempo che fa) : Questa sera tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa troveremo anche CESARE BOCCI, che sarà anche tra i protagonisti delle nuove puntate de Il Commissario Montalbano(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 07:32:00 GMT)

Franca Leosini domani sul palco di Sanremo. Pronto il ritorno con due puntate su Sarah Scazzi : "Difficilmente accetto gli inviti ad andare in tv: non è superbia, è una scelta di rigore per il tipo di lavoro che faccio. Ma il festival è uno spettacolo nazionale e sovranazionale, è un evento che fa parte della cultura del Paese, dell'humus di una terra musicale anche sul piano geografico, per me è stato un privilegio accettare".Osannata dal web, guest star al cinema nella commedia Come un gatto in ...

LUCA ZINGARETTI/ Pronto al ritorno del Commissario Montalbano (Che tempo che fa) : Tra poco più di una settimana, su Rai 1 tornerà Il Commissario Montalbano. LUCA ZINGARETTI ne parlerà oggi, come ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 07:33:00 GMT)

Il ritorno del protezionismo : dopo pannelli solari e lavatrici Donald Trump Pronto a colpire altri due settori : Perché il tycoon ha fin qui dimostrato di essere allergico ai grandi accordi di libero scambio, che a suo dire indeboliscono l'economia a stelle e strisce e minacciano i posti di lavoro. Per ...

Ginnastica - sarà l’anno dei rientri! Cresce l’attesa per Simone Biles e Aliya Mustafina - stelle Pronto al ritorno in gara : Questa sarà la stagione dei grandi rientri per la Ginnastica artistica. Dopo un 2017 caratterizzato da diverse assenze dopo le Olimpiadi e da tantissime sorprese come il trionfo iridato di Morgan Hord, ci aspetta un anno sulla carta davvero molto interessante e che dovrebbe riabbracciare le gesta di alcune Campionesse che ci hanno emozionato durante l’ultimo lustro. Sotto il profilo tecnico non si sono visti grossissimi passi in avanti a ...