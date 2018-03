Primi ospiti e commissione esterna del serale di Amici 2018 da Laura Pausini ad Ermal Meta ed Amoroso : Primi ospiti e commissione esterna del serale di Amici 2018 verranno comunicati in via ufficiale nel corso della registrazione di oggi, dalle ore 14.00 negli studi del programma a Roma. Emergono in rete le prime indiscrezioni sui nomi dei Primi ospiti del serale di Amici di Maria De Filippi e quelli dei tre giudici esterni mancanti. Tra gli ospiti della prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi dovrebbe essere la cantante di ...

Ufficiali i Primi ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma - da Carmen Consoli a Fatboy Slim : I primi ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma sono finalmente Ufficiali. Il cast completo sarà reso noto nelle prossime settimane, ma sono già tanti i nomi degli artisti che sono pronti a dare spettacolo sul palco del grande live organizzato per la Festa dei Lavoratori nella Capitale. Atteso un grande headliner, impersonato da Fatboy Slim, che approderà nella Città Eterna a 20 anni dalla pubblicazione del suo album più noto, You've ...

Diretta / Paganese Rende (risultato live 0-0) streaming video e tv : Primi squilli degli ospiti : Diretta Paganese-Rende: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 10 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:37:00 GMT)

Anticipazioni e ospiti di Amici di Maria De Filippi del 10 marzo : Primi concorrenti al serale e sfida a squadre : Amici di Maria De Filippi del 10 marzo propone nuove sfide a squadre. La squadre del Ferro e la squadra del Fuoco disputeranno nuove prove per il canto e per il ballo e al termine della puntata altri allievi verranno sottoposti al giudizio della commissione. Gli ospiti musicali di oggi saranno Le Vibrazioni! La squadra vincitrice della sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi del 10 marzo, infatti, potrà presentarsi con alcuni ...

Inter - festa per i 110 anni : ospiti d’eccezione e Primi ingressi nella “Hall of fame” : I nerazzurri celebrano il compleanno numero 110 con una serata ricca di ospiti e di giocatori che hanno fatto la storia del club. primi ingressi nella "Hall of fame". L'articolo Inter, festa per i 110 anni: ospiti d’eccezione e primi ingressi nella “Hall of fame” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ospiti del concerto per Pino Daniele a Napoli - da Biagio Antonacci a Claudio Baglioni ed Emma i Primi nomi ufficiali : Ci saranno tanti amici e colleghi sul palco dello Stadio San Paolo il prossimo 7 giugno per il grande concerto per Pino Daniele, una maratona di musica dal vivo per ricordare attraverso le sue canzoni il bluesman partenopeo che ci ha lasciati improvvisamente nel gennaio di tre anni fa, stroncato da un attacco cardiaco. Prosegue l'organizzazione dell'evento-tributo che porterà la musica di Pino Daniele sul palco più popolare della sua Napoli, ...

Confermati i Primi ospiti italiani di Sanremo 2018 da Gianna Nannini a Gianni Morandi e Laura Pausini : I primi ospiti italiani di Sanremo 2018 sono stati Confermati dall'Ansa. Laura Pausini, Negramaro, Gianna Nannini e Gianni Morandi sono i primi nomi degli artisti italiani che calcheranno il palco del Teatro Ariston di Sanremo tra il 6 e il 10 febbraio 2018 nel Festival di Claudio Baglioni, direttore artistico e presentatore con Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. Dopo le indiscrezioni che si sono rincorse negli scorsi giorni, ...

Sanremo - Sting e James Taylor Primi ospiti internazionali - TV/Radio - Spettacoli : Sting e James Taylor sono i primi ospiti internazionali annunciati per il prossimo Festival di Sanremo (6-10 febbraio). La vera novità sarà la loro esibizione: entrambi renderanno omaggio alla canzone ...

Sting e James Taylor i Primi ospiti internazionali a Sanremo 2018 : RAI1, Sanremo 2018: James Taylor E Sting (CON SHAGGY) I primi ospiti internazionali ANNUNCIATI AL FESTIVAL. I DUE ARTISTI RENDERANNO OMAGGIO ALLA CANZONE ITALIANA Comincia... L'articolo Sting e James Taylor i primi ospiti internazionali a Sanremo 2018 su Roma Daily News.

Sanremo - Sting - Shaggy e James Taylor Primi ospiti Con Avitabile il venerd' gli Avion al completo e Tourè : Ci sono voluti 36 anni per vederlo sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo. Merito di Claudio Baglioni, che lo ha scelto, ma merito soprattutto suo e della sua world music. Enzo Avitabile sarà ...

Ufficiali i Primi ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2018 : Sting e Shaggy tra i confermati : Sting e Shaggy tra gli ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2018. Sono stati comunicati oggi i primi ospiti internazionali ufficialmente confermati per il Festival della Canzone Italiana e Sting è apparso tra questi. La performance di Sting al Festival di Sanremo è in duetto con Shaggy: i due hanno rilasciato da poco il singolo Make Me Wait, il duetto che li vede insieme. Durante le 5 serate del Festival di Sanremo 2018 tanti ...

E Poi C’è Cattelan al via il 22 gennaio : i Primi ospiti e l’apertura con Cesare Cremonini e Ballo : E Poi C'è Cattelan torna in TV il 22 gennaio 2018. La quinta edizione del programma condotto da Alessandro Cattelan è stata presentata oggi nel corso della conferenza stampa riservata ai media. Saranno tante le novità dell'edizione 2018, che dal 22 gennaio sarà su Sky Uno in seconda serata. Alessandro Cattelan non le rivela lasciando che il pubblico le scopra autonomamente nelle prossime settimane. Tuttavia anticipa l’apertura con Cesare ...