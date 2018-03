Primavera | ritrovare l’energia e vivere meglio

ilgiornale

: Solo xche ti conosco....stavo scherzando.....comunque tu hai bisogno di qualcuno che ti corteggi e ti faccia ritrov… - ShadowvsShadow : Solo xche ti conosco....stavo scherzando.....comunque tu hai bisogno di qualcuno che ti corteggi e ti faccia ritrov… - Ewa34934453 : RT @velocevolo: Nei giorni di primavera vagavo per la campagna per ritrovare la sensazione di non essere una cosa separata dalla terra E… - tpsw_tp8 : Nella vita siamo apprendisti di un mestiere dove non si diventa mai maestri. La Pasqua dovrebbe aiutarci a ritrovar… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Laè incominciata da pochi giorni ed è arrivato il momento di rimettersi in forma sia dal punto di vista mentale che da quello fisico: ecco alcuni consigli pratici per prepararsi alal cambio di stagione.Con l"arrivo dellaè importante modificare le proprie abitudini alimentari riducendo il consumo di pietanze elaborate, di zuccheri e di alcool in favore di cibi salutari come per esempio i frullati veggie, la frutta di stagione e gli alimenti integrali. Per arrivare meno affamati ai pasti principali, gli esperti consigliano di fare una colazione sana ed equilibrata.La bella stagione porta a trascorrere più tempo all"aria aperta. Basta scuse quindi, è importante tenersi attivi e ritagliarsi almeno 30 minuti al giorno da dedicare al training sportivo o perché no, a una passeggiata mattutina in mezzo al verde.L"occasione è ghiotta per riscoprire il contatto con ...