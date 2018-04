Primavera | consigli per le allergie respiratorie ai pollini

Pulizie di Primavera : i consigli per rinnovare PC e notebook : La bella stagione sta per arrivare: questa parte dell’anno è perfetta per mettere in ordine non solo la casa e gli armadi, ma anche gli strumenti informatici che usiamo nella vita di tutti i giorni e che accolgono enormi quantità di file e di dati personali o professionali. Per rimettere in sesto i nostri computer, a casa o in ufficio, e renderli scattanti in vista dei prossimi mesi, Toshiba Electronics Europe GmbH fornisce alcuni consigli ...

“Ecco perché abbiamo sempre sonno questo periodo”. L’esperto ci spiega il motivo di tanta stanchezza (eppure la Primavera dovrebbe darci energia!). 5 consigli utilissimi (e facili facili) per combattere quella immancabile voglia di mettersi a letto : Ci avete fatto caso anche voi? In questo periodo la voglia di dormire è alle stelle, molto più che in qualsiasi altro periodo dell’anno. Ma perché accade tutto ciò? Il professore Mario Tombini, neurologo del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, ha spiegato ad HuffPost le possibili cause. E ha svelato sei possibili trucchi per sopravvivere al “mal di primavera”. “Le cause principali della stanchezza – ...

Primavera : 8 consigli per mettere ko stanchezza e sbalzi d’umore : La Primavera dovrebbe essere la stagione più piacevole dell’anno, ma per molte persone è portatrice di una serie di disturbi come ansia, stanchezza, difficoltà di concentrazione, irritabilità, mal di testa e sbalzi d’umore. Tutti sintomi che, se persistono nel tempo, potrebbero rappresentare un segnale d’allarme di problemi alla tiroide, di cui attualmente soffrono 6 milioni di italiani, soprattutto donne. Ipotiroidismo, ipertiroidismo, ...

Allergie di Primavera : 5 consigli per sopravvivere : I fiori tornano a sbocciare e il sole riconquista poco a poco il proprio ruolo di protagonista assoluto nel cielo. Come sempre la primavera porta con sé temperature più miti, giornate più lunghe e il progressivo risveglio della natura, certo, ma anche momenti tutt’altro che piacevoli per tutti coloro che soffrono di Allergie. Come fare, dunque, a dare il bentornato alla bella stagione senza farci guastare umore e salute da polline & co? A ...

Insonnia di Primavera : consigli e rimedi per contrastarla : Sono in tanti gli italiani che, con l’arrivo della bella stagione, devono fare i conti con l’Insonnia di primavera tra difficoltà ad addormentarsi, frequenti risvegli notturni, sveglia all’alba. A tutto ciò si uniscono: irritabilità, sonnolenza diurna, difficoltà di concentrazione e calo delle prestazioni lavorative e intellettuali il giorno seguente. Come contrastare l’Insonnia? Niente riposini pomeridiani, prestando attenzione ...