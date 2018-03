Premi di risultato e welfare aziendale | chiarimenti su Certificazioni uniche tardive e

Fisco : tassa 10% Premi risultato : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Il lavoratore potrà applicare nella dichiarazione dei redditi un'imposta al 10% sui premi di risultato anche se il datore di lavoro ha potuto verificare il raggiungimento dell'...

Palermo - rimborsi viaggio e Premio di risultato : sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si...

Palermo - rimborsi viaggio e Premio di risultato : sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si tratta di un sequestro per ...

Palermo - rimborsi viaggio e Premio di risultato : sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si tratta di un sequestro per ...

Palermo - rimborsi viaggio e Premio di risultato : sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si...

Arsenal Manchester City/ Streaming video e diretta tv : formazioni - quote - risultato live (Premier League) : diretta Arsenal Manchester City, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventottesima giornata della Premier League(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Aumatech è tra i 300 'Campioni della crescita' : 'Risultato che Premia il nostro team e i partner' : Una speciale classifica in cui ci sono tutte le aziende del nostro Paese che, con investimenti e impegno, stanno crescendo e trascinando l'economia verso una necessaria ripartenza. Aumatech è l'unica ...

Newcastle-Manchester United 1-0 in diretta : risultato LIVE. Tutta la Premier - GOL E HIGHLIGHTS : NEWCASTLE-MANCHESER United 1-0 LIVE 65' Ritchie , N, TABELLINO: Newcastle , 5-4-1, : Dubravka; Yedlin, Lascelles, Lejeune, Dummett, Kenedy; Ritchie, Diamé, Shelvey, Pérez; Gayle. All: Benitez ...

Manchester City-Leicester 0-0 in diretta : risultato LIVE. Tutti i risultati di Premier - GOL E HIGHLIGHTS : Manchester City-Leicester 0-0 LIVE Manchester City , 4-3-3, : Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Bernardo Silva, Aguero, Sterling. Leicester , 4-5-1, : ...

Premier - Liverpool Tottenham 2-1 in diretta : risultato LIVE : LIVErpool-Tottenham 2-1 3' e 92' Salah, 79' Wanyama IL TABELLINO LIVErpool , 4-3-3, : Karius; Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Emre Can, Henderson , 65' Wijnaldum, , Milner; Salah, Firmino, ...

Premier - Liverpool Tottenham in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE : LIVErpool-Tottenham 0-0 formazioni ufficiali LIVErpool , 4-3-3, : Karius; Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Emre Can, Henderson, Milner: Salah, Firmino, Mané Tottenham , 4-2-3-1, : Lloris; ...

Premier - Southampton-Tottenham 1-1 in diretta : risultato LIVE : Southampton-Tottenham 1-1 LIVE 15' aut. Sanchez (S), 18' Kane (T) Southampton (4-2-3-1) : McCarthy; Cedric Soares, Stephens, Hoedt, Bertrand; Romeu, Lemina; Ward-Prowse, Tadic, Højbjerg; Gabbiadini. ...