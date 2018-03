Porto Recanati | ossa umane e cadaveri in un pozzo Ultime notizie | una pista porta alla

Porto Recanati - rinvenute ossa umane : appartengono a più cadaveri : Sarebbero una ventina le ossa o pezzi di ossa , tra cui un cranio, forse appartenenti a quattro o cinque cadaveri , ritrovati in vari punti tra cui un pozzo, durante gli scavi compiuti nei pressi di un casolare abbandonato nei dintorni dell'Hotel House di Porto Recanati (Macerata). Una specie di cimitero degli orrori scoperto vicino al grattacielo multietnico dove abitano oltre 2mila persone, al centro di numerose indagini per spaccio di droga.

Porto Recanati - rinvenute ossa umane : appartengono a più cadaveri : Sarebbero una ventina le ossa o pezzi di ossa , tra cui un cranio, forse appartenenti a quattro o cinque cadaveri , ritrovati in vari punti tra cui un pozzo, durante gli scavi compiuti nei pressi di un ...

Porto Recanati - trovate ossa umane appartenenti a più cadaveri : La macabra scoperta in un posso usato per gettare i rifiuti e coperto con terra. Alcuni dei resti potrebbero essere di una ragazzina di 15 anni scomparsa ad...

Porto Recanati - ossa umane in un pozzo : forse appartengono a una 15enne scomparsa nel 2010 : Altre ossa umane e una scarpa bianca, forse appartenenti a una 15enne bengalese scomparsa ad Ancona nel 2010, sono state trovate in un pozzo, utilizzato per gettare rifiuti e coperto con terra nei dintorni dell'Hotel House di Porto Recanati (Macerata), un grattacielo multietnico fatiscente regno di degrado e spaccio di droga. Lo hanno scoperto gli investigatori con l'aiuto dei vigili del fuoco che scavano nella zona dopo il ritrovamento di altre ...