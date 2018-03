Porto di Livorno | sciopero dopo morte dei due operai

Livorno : otto ore di sciopero dopo la morde dei due operai al Porto : Nunzio Viola, 53 anni e Lorenzo Mazzoni, 25 anni, stavano terminando le operazioni di svuotamento di un serbatoio che conteneva acetato di etile, liquido infiammabile utilizzato come solvente -

Torre Annunziata - E' torrese uno dei due operai morti nell'incidente al Porto di Livorno : Era di Torre Annunziata , Nunzio Viola , 53 anni, uno dei due operai morti a seguito dell'incidente avvenuto nell' area commerciale del porto di Livorno . Una forte esplosione di un grosso serbatoio in ...

