Play Off Scudetto | Civitanova-Modena | risultato | cronaca e tabellino

Pallavolo : Playoff Scudetto Maschili e Femminili : giorni - orari e dirette tv Video : Siamo arrivati ad un periodo cruciale e ricco di appuntamenti, sia per quanto riguarda i Playoff Scudetto della Superlega maschile che per la serie A1 femminile: se non vuoi perdere nemmeno una gara è meglio segnarti tutte le date, gli orari e gli incontri che sono in programma nei prossimi giorni dal 28 Marzo fino al 2 Aprile. 28 Marzo 2018 - ore 20,30 Busto vs Monza diretta Rai e Lube vs Modena nessuna diretta tv Mercoledì 28 Marzo, in diretta ...

Play Off Samsung Galaxy Volley Cup - Saugella ko - secco 3-0 per Busto Arsizio : ... ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, Saugella Team Monza Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 , 25-18 25-19 25-17, SEMIFINALI IL PROGRAMMA GARA-1 Sabato 31 marzo, ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, Savino ...

Volley - Playoff Scudetto : Perugia-Trento - gara1 di semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi giovedì 29 marzo si gioca Perugia-Trento, gara1 delle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Al PalaEvangelisti i Block Devils vorranno subito incominciare con il piede giusto e ribadire la loro superiorità nei confronti della formazione dolomitica che invece cerca il colpaccio in trasferta. I ragazzi di Bernardi hanno dominato la regular season e puntano dritti al tricolore, gli uomini di Lorenzetti hanno faticato per tutta la ...

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Off : successi per Gioia Del Colle e Spoleto : ROMA- In Gara 1 dei due preliminari di A2 Maschile, che decreteranno le due squadre che entreranno nel tabellone principale dei Play Off, vittorie per Gioiella Micromilk Gioia Del Colle e Monini ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Civitanova vince una battaglia campale contro Modena - la Lube si impone 3-2 in gara1 : Civitanova ha sconfitto Modena per 3-2 (25-22; 21-25; 25-16; 21-25; 15-13) nella gara1 delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Una vera e propria battaglia è andata in scena all’Eurosuole Forum, uno scontro titanico tra due corazzate che non volevano mollare. Dopo addirittura 130 minuti di gioco, i Campioni d’Italia mandano in visibilio i propri spettatori e conservano il vantaggio del campo: successo fondamentale ...

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 Tabellone - calendario - date - programma - orari e tv : Novara-Busto e Scandicci-Conegliano : Una partita per turno sarà trasmessa su RaiSport, l'altra in streaming sul canale della Lega. Playoff Scudetto Semifinali: [1] Novara vs [4] Busto Arsizio [2] Scandicci vs [3] Conegliano GARA1: ...

Si giocheranno Sabato 7 Aprile le due semifinali Play-off : Jonica-Barracca e Città di Letojanni-Unione Comprensoriale. : Il Comitato Provinciale di Messina, ha reso noto le date delle semifinali play-off del campionato di Serie D maschile " Girone B. Le due gare di semifinale si disputeranno Sabato 7 Aprile 2018. ...

Volley femminile - Playoff Scudetto 2018 : Busto Arsizio ultima semifinalista - Monza si arrende in gara3 : Busto Arsizio si qualifica alle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le Farfalle hanno sconfitto Monza per 3-0 (25-18; 25-19; 25-17) nella gara3 dei quarti e hanno così chiuso i conti di fronte al proprio pubblico guadagnandosi la serie contro Novara. Le ragazze di coach Mencarelli, dopo aver perso la gara1 al PalaYamamay, sono state brave a reagire con le brianzole che erano alla loro prima presenza in post-season e che non sono ...

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 – Tabellone - calendario - date - programma - orari e tv : Novara-Busto e Scandicci-Conegliano : Si è definito il Tabellone delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Novara sfiderà Busto Arsizio mentre Scandicci se la dovrà vedere con Conegliano. Le Campionesse d’Italia partiranno favorite contro le Farfalle, big match tra le toscane che cercano l’impresa e le Pantere che vogliono tornare a giocare una finale. Si giocherà al meglio delle cinque partite (passa il turno chi ne vince tre). Si giocherà dal 31 marzo ...

