Platini | Contro di me un complotto per negarmi la presidenza Fifa

Platini "ricorre" a Strasburgo. "Fifa? Complotto contro di me" : Quando giocava, c'era chi correva per lui. Nello specifico, soprattutto Massimo Bonini. Adesso, che di anni ne ha 62, Michel Platini corre invece per sé: per la propria reputazione e per ristabilire ...

Platini ricorre a Strasburgo. Fifa? Complotto contro di me : Quando giocava, c'era chi correva per lui. Nello specifico, soprattutto Massimo Bonini. Adesso, che di anni ne ha 62, Michel Platini corre invece per sé: per la propria reputazione e per ristabilire quella che, secondo lui, è la verità. Così l'ex presidente dell'Uefa, sospeso da tutte le attività legate al calcio fino a ottobre 2019, lo scorso il 26 dicembre ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti umani per contestare ...