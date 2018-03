Più calda | più invasa dai rifiuti | è l' Italia nell' annuario Ispra

Milano - incentivi antismog - Come cambiare le caldaie Più inquinanti : Dopo gli stop a senso unico contro le automobili, le uniche a subire fermi a ripetizione in caso di superamento delle soglie di inquinamento fissate, finalmente anche i fumi delle più ammorbanti ...

Milano - incentivi antismog - Come cambiare le caldaie Più inquinanti : Dopo gli stop a senso unico contro le automobili, le uniche a subire fermi a ripetizione in caso di superamento delle soglie di inquinamento fissate, finalmente anche i fumi delle più ammorbanti caldaie a gasolio sono finiti nel mirino del Comune di Milano. Mentre il sindaco, Giuseppe Sala, annuncia il divieto di circolazione totale dei motori diesel a partire dal 2030 (ma potrebbe essere anticipato al 2027), lamministrazione allenta i cordoni ...

“Hai rotto!”. Isola dei famosi - rissa in studio tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger. Gli animi si riscaldano e la conduttrice perde la pazienza : il siparietto Più trash del momento : L’ottava puntata dell’Isola dei famosi è stata all’insegna dei ”toni alti”. Dopo i primi litigi tra i naufraghi, nessuno escluso, è stata la volta di Alessia Marcuzzi. La conduttrice del reality non è riuscita a trattenersi e nel bel mezzo dell’intervista agli ultimi eliminati, l’ex Madre natura di ”Ciao Darwin” Paola Di Benedetto e l’ex concorrente del ”Grande ...

La mazzata del Buran sulle bollette del riscaldamento : "Fino a 200 euro in Più" : Le gelide correnti siberiane del Buran giocheranno un altro brutto scherzetto a molti italiani: le bollette del riscaldamento si impennano, e il prezzo da pagare in più in bolletta per questa...

U&D - Giacomo Caldarigi contro Lorenzo : "Il Checco Zalone del programma - uno showman. Bello? dimostra 10 anni in Più" : ROMA ? Ha lasciato ?Uomini e donne? e ora Giacomo Caldarigi da qualche giudizio sui suoi colleghi della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Sono...

U&D - Giacomo Caldarigi contro Lorenzo : 'Il Checco Zalone del programma - uno showman. Bello? dimostra 10 anni in Più' : ... • • #blackandwhite #sunday #hardwork #nopainnogain #workout #crossfit #body #instafit #instagood #pic #picoftheday #pleasure #happy #soddisfazioni #work #passion #sport #life #lifestyle #...

U&D - Giacomo Caldarigi contro Lorenzo : "Il Checco Zalone del programma - uno showman. Bello? dimostra 10 anni in Più" : ROMA ? Ha lasciato ?Uomini e donne? e ora Giacomo Caldarigi da qualche giudizio sui suoi colleghi della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Sono...

Elezioni - Salvini : 'Dal Pd molte minestre riscaldate - Renzi non frega Più nessuno' : "Nel programma del Pd presentato da Matteo Renzi ci sono molte minestre riscaldate". Lo ha detto Matteo Salvini in un'intervista a R101, sottolineando che "con le promesse da 80 euro, Renzi non frega ...

Meteo shock in Sardegna - caldo record e vento impetuoso : a Cagliari è la notte Più calda di sempre nella storia di Gennaio [DATI] : La Sardegna è flagellata da un maestrale impetuoso a 130km/h che sta provocando danni e disagi su tutta la Regione: a Cagliari s’è sfiorata la tragedia e si contano addirittura dei feriti. Una situazione molto pesante che rischia di far passare in secondo piano la grande anomalia termica di queste ore nel capoluogo sardo. A Cagliari, infatti, sta facendo caldissimo. Come nel resto d’Italia, d’altronde. Ma in queste ore ancora ...