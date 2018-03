Piazza Affari | in acquisto Damiani

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib a +0 - 36% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,36% a 22.411 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,43% a quota 24.661 punti. ...

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib a +0 - 36% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,36% a 22.411 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,43% a quota 24.661 punti. Segno più anche per gli altri principali listini europei: Parigi ha guadagnato lo 0,72% a 5.167 punti, Francoforte l'1,31% a 12.096 punti, mentre Londra ha registrato un +0,17% a 7.056 punti.

Piazza Affari : amplia l'ascesa Recordati : Seduta decisamente positiva per il gruppo farmaceutico , che tratta in rialzo del 2,32%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Recordati ...

MPS pecora nera a Piazza Affari - ma opere d'arte sono salve : MILANO , WSI, " Tornata in Borsa dopo la nazionalizzazione ora la banca più antica del mondo, Monte dei Paschi scivola sul fondo del listino azionario. Un crollo che ha costretto la banca a dover sottolineare che non ci sono in programma nuovi aumenti di capitale e che il piano di ...

Europa tonica. Piazza Affari tentenna : Di un certo aiuto anche la revisione al rialzo del PIL USA, che conferma il buono stato di salute della prima economia al mondo. Ricca l'agenda macroeconomica odierna che prevede, tra le altre cose, ...

Sui mercati europei calma piatta a fine trimestre - senza verve Piazza Affari. Spread in discesa : Rialzi sì, ma moderati nell'ultima seduta del trimestre e ultima giornata di contrattazioni in Europa prima del lungo ponte per le festività di Pasqua, sostenuti anche dalle positive performance della ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Saras : Brillante rialzo per la società energetica , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,73%. Lo scenario su base settimanale di Saras rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari apre in rialzo : l'indice Ftse Mib a +0 - 22% : Piazza Affari apre la seduta in rialzo, con l'indice Ftse Mib che segna un +0,22% a quota 22.381 punti. Positive anche le altre principali Piazze europee: Londra guadagna lo 0,16%, Francoforte lo 0,33%, Parigi lo 0,29% e Madrid lo 0,54%.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari all'ultima seduta prima di Pasqua (29 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima di Pasqua con alcuni dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 03:43:00 GMT)

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 55% : La Borsa di Milano chiude in rialzo. A Piazza Affari il Ftse Mib segna un +0,55% a 22.331 punti. Sul listino, spicca in particolare il tonfo di Stm (-5,32%). Tra i bancari, segno più per l'accoppiata Intesa-Unicredit, in rialzo rispettivamente dello 0,91 e dell'1,29%. Ancora sotto pressione Mps (-2,32%).

Piazza Affari chiude positiva - crollo di Fincantieri : Sempre per quanto riguarda la prima economia, l'incremento maggiore delle stime delle scorte di greggio , +1,6 milioni vs il +0,5 atteso, ha penalizzato le quotazioni del WTI, in rosso di un punto ...

Piazza Affari : prudenza - i rischi sono tanti. I buy di aprile : ... i mercati azionari a marzo hanno tentato di recuperare le perdite del mese precedente, ma i timori generati dall'aggressiva politica commerciale dell'amministrazione Trump hanno finito per far ...

Borse europee in apnea. Piazza Affari limita le perdite : Teleborsa, - Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente , contagiati dal finale in rosso di Tokyo e Wall Street. A pesare sui listini sono i titoli tech per via dello scandalo ...