Piazza Affari | amplia l' ascesa Saras

Piazza Affari apre in rialzo : l'indice Ftse Mib a +0 - 22% : Piazza Affari apre la seduta in rialzo, con l'indice Ftse Mib che segna un +0,22% a quota 22.381 punti. Positive anche le altre principali Piazze europee: Londra guadagna lo 0,16%, Francoforte lo 0,33%, Parigi lo 0,29% e Madrid lo 0,54%.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari all'ultima seduta prima di Pasqua (29 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima di Pasqua con alcuni dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 03:43:00 GMT)

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 55% : La Borsa di Milano chiude in rialzo. A Piazza Affari il Ftse Mib segna un +0,55% a 22.331 punti. Sul listino, spicca in particolare il tonfo di Stm (-5,32%). Tra i bancari, segno più per l'accoppiata Intesa-Unicredit, in rialzo rispettivamente dello 0,91 e dell'1,29%. Ancora sotto pressione Mps (-2,32%).

Piazza Affari : prudenza - i rischi sono tanti. I buy di aprile : ... i mercati azionari a marzo hanno tentato di recuperare le perdite del mese precedente, ma i timori generati dall'aggressiva politica commerciale dell'amministrazione Trump hanno finito per far ...

Borse europee in apnea. Piazza Affari limita le perdite : Teleborsa, - Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente , contagiati dal finale in rosso di Tokyo e Wall Street. A pesare sui listini sono i titoli tech per via dello scandalo ...

Fincantieri affonda a Piazza Affari dopo conti e piano : Teleborsa, - Si muove in profondo rosso Fincantieri , che a Piazza Affari sta mostrando una perdita del 10,06% sui valori precedenti. Ieri, 27 marzo 2018, sono stati pubblicati i conti e il piano ...

STMicroelectronics in picchiata a Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che tratta in perdita del 3,91% sui valori precedenti. L'andamento di STMicroelectronics nella settimana, rispetto al FTSE MIB ,...

Borsa - Piazza Affari apre in ribasso : Ftse Mib a -0 - 88% : Apertura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,88% a 22.015 punti. Avvio col segno meno anche per gli altri principali listini europei: ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende i dati da Italia e Usa (28 marzo 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati sull'economia ItaliaNA e dagli Stati Uniti previsti in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 03:04:00 GMT)

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 90% : Chiusura positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari sale dello 0,90% a 22.209,75 punti.